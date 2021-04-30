İş dünyasının gündemi kısa çalışma

Bugün itibariyle sokağa çıkma sınırlamasının başlamasıyla birlikte işletmelerin bir bölümü tekrar kısa çalışma uygulamasına dönerken, TOBB da kısa çalışma uygulamasının genişletilmesi talebini yetkililere iletti. Şu anki mevzuata göre, kısa çalışma uygulamasına 31 Ocak’tan önce başvuran işletmeler, yine sistem üzerinden başvurarak kapsama dahil ediliyor. Ancak daha önce başvurma gereği duymamış işletmeler kısa çalışma hakkından yararlanamıyor. Bu nedenle ödenek kapsamına giren işletmelerin tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor.

ÜCRETSİZ İZİN YERİNE

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da (TİSK), önceliğin ücretsiz izin yerine kısa çalışma olması gerektiğini belirtti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Devletimizce alınan tedbirler sonucunda salgını en az hasar ile atlatacağımıza inancımız tam. Bu süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edilmesinin istihdamın korunmasına çok önemli katkı sağlayacağını biliyoruz” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, 1 Nisan’dan itibaren bu haktan tekrar yararlanabileceğini belirtmişti. Bilgin “2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak” demişti.

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