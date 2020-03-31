İş dünyası temsilcileri, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik destek paylaşımında bulundu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma

Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.



Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir." ifadelerine yer verildi.



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:



"Değerli üyelerimiz, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ASKON olarak tüm şubelerimiz ve üyelerimiz ile gönülden destek veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile ASKON ailesi olarak bu kampanyada en güçlü bir şekilde yer alacağımıza inancımız tamdır. Haydi ASKON ülkemiz için, milletimiz için ASKON Milli Dayanışma Kampanyası"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.