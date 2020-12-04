İş dünyasından hukuk vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçtiğimiz günlerde iş dünyasının temsilcileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi. İlk etapta Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bir araya gelen bakanlar, iş insanlarının görüş ve beklentilerini dinledi. Yapılan görüşmelerde hukuk vurgusunun ön plana çıktığı öğrenildi. İş dünyasının özellikle yatırım kararı alırken, oyunun kurallarının sık sık değişmemesi talebinde bulunduğu, mahkeme kararları konusunda standartın olmaması ve AYM kararlarının uygulanmamasıyla ilgili eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise tüm düzenlemelerde iş dünyasının önerilerinin öncelikleri olacağını söyledi.

BAKANLAR NOT ALDI

Edinilen bilgiye göre, hükümetin hem hukuk, hem ekonomi başlıklı reform çalışmasında öncelikli sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ve parti kurmaylarının katıldığı toplantılarda ana unsurlar başlık olarak ortaya çıktı.

İki bakan talepleri not alırken, Elvan’ın, “Sorun olarak gördüğünüz, çözüm beklediğiniz her şeyi somut olarak burada dile getirebilirsiniz. Olmadı, ayrı bir çalışma yapıp bize gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi dikkatle inceleyip, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz. Önerileriniz önceliğimiz olacak” dediği aktarıldı.

MAHKEME KARARLARI

Toplantılarda ortaya çıkan görüş ve öneriler şöyle: “Hukuk reformu yapılırken, uygulamadan kaynaklanan sorunlara odaklanılmalı. Büyük değişikliklere gerek yok ama işleyişle ilgili sorunlar yaşanıyor. Örneğin, mahkeme kararlarının bir standardı yok. Hakimlerin kararları döneme göre değişebiliyor. Kendilerine verilen takdir hakkını çok geniş kullanıyorlar. Hukuk sisteminden ne çıkacağını öngöremiyoruz. Aynı çerçevede AYM’nin kararlarının mahkemeler tarafından uygulanması sağlanmalı. Bir işe başlarken uygulanan kurallar, daha sonra değiştirilmesin. Bazı gelişmeleri öngöremiyoruz ve yatırımlar açısından sıkıntılı oluyor. Suçun şahsiliği ilkesine uyulsun. Sadece suçlu cezalandırılsın. Ailenin malvarlığına el konulması uygulamasından vazgeçilsin.”

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakanların iş dünyası ile görüşmeleri bugün de sürecek. Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül’ün katılımıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile görüşme yapılacak. Daha önce TOBB yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci Ağbal da katılmıştı.

‘VERGİ BORÇLARI İÇİN YENİ KARAR ALINMALI’

İş dünyasının temsilcileri yapılan görüşmelerde güven ortamına da dikkat çekti. Güven ortamının sağlanması gerektiğine dikkat çekilen görüşmelerde, “Aksi taktirde güven ortamı olmazsa yatırımlar konusunda oluşan tereddütler giderilemez. İş dünyasının görüşlerinin düzenli olarak alınmasına devam edilmeli, yasalar hazırlanırken ve kararlar alınırken, yatırımcıları temsil eden örgütlerin görüşlerinin alınması ve bu diyalogun sürekli yaşatılması gerekir. Pandemi sonrası için yeni bir plan yapılmalı. Pandeminin ardından, SSK, prim, vergi borçlarıyla ilgili yeni kararlar alınmalı. Aynı şekilde bankalara olan borç ödemelerinin de yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmalı. Son düzenleme kapsamına alınmayan çiftçi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasına dönük çalışma yapıldığı ve 5 milyar liralık borcu kapsadığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.