İş dünyasından destek yağdı

ZİRAAT’TAN 62 MİLYON TL Ziraat Finans Grubu: Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.



TÜRK TELEKOM’DAN 40 MİLYON TL

Türk Telekom: Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katılıyoruz.



TMSF’DEN 20 MİLYON TL DESTEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Milli Dayanışma Kampanyası’na fonun yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlanacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak.

TİM’DEN 15 MİLYON, TOBB’DAN 10 MİLYON, İTO’DAN 5 MİLYON TL



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacağız.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Milli Dayanışma Kampanyası’na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız.

İŞ BANKASI GRUBU 10 MİLYON TL’LİK KAYNAK AYIRDI

İş Bankası Grubu: Türkiye İş Bankası ve bankanın iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Ortaklığı katkı sundu. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat kapsamında; sağlık hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla belirlenecek hastanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme/teçhizat tedarik edilecek. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu 10 milyon TL’lik kaynak ayrılmasına karar verdi.



ANKARA KALKINMA AJANSI’NDAN 15 MİLYON TL’LİK BÜTÇE

Ankara Kalkınma Ajansı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kalkınma ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadelede uygulayacağı planın birinci aşaması olan “Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlattı. Söz konusu programla, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler için toplam 15 milyon lira bütçe ayrıldı. Destek tutarının asgari 200 bin lira, azami 1,5 milyon lira olduğu programa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek.



SAVUNMA SANAYİ 10 MİLYON TL İLE HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB): İlk etapta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de katkıda bulunduğu kampanya kapsamında, SSB’nin iştirakinin olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri 1’er aylık maaşlarını bağışladı.



LİMAK’TAN 7 MİLYON TL

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Biz de valilik aracılığıyla 7 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Buna ilave iştiraklerimiz vasıtasıyla koli ve tıbbi malzeme yardımları yapıyoruz.



TOSYALI’DAN 5 MİLYON TL

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz.

YILDIZ HOLDİNG’DEN 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Bezmialem Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk. Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor.



SABANCI’DAN AŞI VE SERUM İÇİN 1.7 MİLYON TL

Sabancı Topluluğu: Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti, aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bu zorlu süreçte de dayanışma ruhu ile ülkemiz ve insanımız için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu salgından ancak bilim ve teknoloji ile çıkacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile Sabancı Topluluğu’nun tüm teknoloji ve bilim imkanlarını seferber ettik” dedi.



Vakıf Katılım: Vakıf Katılım ailesi olarak Milli Dayanışma Kampanyası’nın bir parçası olmak istedik. Bu kapsamda her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL’lik bağışta bulunuyoruz.



E-TİCARET SİTELERİNDEN BÜYÜK DESTEK

Trendyol: Sağlık calışanlarımıza destek olmak adına, Sağlık Bakanlığı’na 5 milyon TL değerinde malzeme ve ekipman bağışı yaptık. Milli Dayanışma Kampanyası’na da katılıyor ve kampanyaya 1 milyon TL bağış yapıyoruz.



Sahibinden.com: Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon TL’lik fon ayırdı.





n11.com: Koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yapacağız.





Hepsiburada: Sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verilecek.



AMBULANSLARA ÜCRETSİZ AKARYAKIT

Shell & Turcas: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlıyor.



BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy: Nisan boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vereceğiz. 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

FIRATPEN’DEN 2 MİLYON TL

Fıratpen: Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL bağışta bulunuyoruz.





ÜRÜN KİTİNDEN MAAŞLARA KADAR

Ankara Sanayi Odası (ASO): Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kampanyaya 3 aylık maaşını, kurul üyeleri de birer aylık maaşlarını bağışladı.



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Milli Dayanışma Kampanyası’na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum.



DeFacto: Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Benzer ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500’den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak.



2 MİLYON TL’LİK ATO DESTEĞİ

Ankara Ticaret Odası (ATO): Gürsel Baran Başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon lira katkıda bulunma kararı aldı.





KAMPANYAYA ‘ENERJİ’ VERDİLER

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER): Kampanyaya 3 milyon TL destek verecek.



Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB): Milli dayanışma kampanyasına 50 bin TL’lik destek verilecek.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR): Kampanya kapsamında 1 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS): Üyelerimize 2020 üyelik aidatlarını ve bu yılki zekatlarını başlatılan kampanyaya bağışlamaları çağrısında bulunduk.