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İş dünyasından deprem fonu çağrısı

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#TÜRKONFED#Süleyman Sönmez#Deprem Fonu
İş dünyasından deprem fonu çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25’inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada bir deprem fonu kurulması gerektiği çağrısında bulundu.

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“Kamu, özel ve sivil toplumun kaçınılmaz bir işbirliğinde bulunduğu, etki analizlerinin doğru yapıldığı yeni bir afete hazırlık ve afet süreci yönetimine ihtiyacımız var” diyen Sönmez, “Geçen yıl yaşadığımız felaketin ardından kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, kamu kaynaklarının efektif bir şekilde yönetilmesi için önemli bir adım olarak görülebilir ancak bunu özel sektör ve sivil toplumun katılımıyla genişletmeli, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanmasının ötesine geçerek yaşanan felaketlerin etkilerinin tüm yönleriyle bitirilmesine veya hafifletilmesine odaklanmalıyız. Bu kapsamda gelecek asrı dahi kapsayacak bir fon kurgusu masaya yatırılmalı” dedi.

‘ÜRETİM GÜCÜ FAY ÜZERİNDE’

“Üretim gücümüz fay hatlarının üzerinde duruyor” diyen Sönmez, “İstanbul, tek başına milli gelirin yüzde 31’ini üretiyor ve tahsil edilen verginin yüzde 45’ini ödüyor. Toplam ihracatın üçte ikisini de Marmara Bölgesi yapıyor. Ülkemiz, beklenen İstanbul depreminin ekonomik hasarını telafi edebilmek için en az üç Marmara Bölgesi’ne ihtiyaç duyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

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#TÜRKONFED#Süleyman Sönmez#Deprem Fonu

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