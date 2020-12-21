İş dünyasından Biden’a mektup

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’e gönderilen mektup TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın imzasını taşıyor. Biden’ı tebrik eden Yalçındağ, gelecek yıl yapılması planlanan 39. Amerikan- Türk Konferansı’na (ATC) da kendisini davet etti.

ÖNCELİK GEREKİYOR

Mehmet Ali Yalçındağ, “CAATSA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyulmaktadır” dediği mektubunda; TAİK olarak yeni yönetimden iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi bir öncelik olarak ele almasını beklediklerini yazdı. Yalçındağ’ın Biden’e mektupla ilettiği mesajları şöyle :

Türkiye, Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazardır. Pandemi döneminde Türkiye ve ABD için ticarette kazan-kazan ilişkisine dayanan yeni fırsatlar ön plana çıkmıştır.

TAİK, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını sonuna kadar desteklemektedir.

TAİK’in uzun süredir ısrarla dile getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yeni önemde kilit rol oynayabilir. Böylesi bir anlaşma yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyecek, aynı zamanda Türk ve Amerikan şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesine de büyük bir ivme kazandıracaktır.

Hedeflenen ticaret hacmi yakalandığında askeri ve siyasi gerginliklere çözüm bulmak her iki ülke açısından kolaylaşacaktır.

İki ülke arasında yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların konuşulduğu bir pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç var.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi adına TAİK, Türk ve Amerikalı Bakanların düzenli olarak iletişim kuracağı, sorunları tartışacağı, iş birliği yolları arayacakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir ‘İkili Ulusal Komisyon’ (Bi-national Commission) kurulmasını önermektedir.