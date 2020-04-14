İş dünyasından BDDK’ya destek

TL’DEN ELİNİ ÇEK MESAJI

Bu tarihi öneme sahip süreçte, kamu bankalarının reel sektörün yanında yer alırken, özel bankaların da taşın altına ellerini koymalarını beklediklerini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “BDDK’dan bankaların swap işlemlerine sınırlama kararı için, BDDK spekülatörlere ‘TL’den elini çek’ mesajı verdi. Bu kararın küresel ölçekte koronavirüsün (COVID-19) oluşturacağı tahribatla ilgili olduğunu da unutmamak gerek. Bu mekanizmanın daha sağlıklı biçimde işleyeceği günlere de yakında kavuşacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bankaların piyasa koşullarında swap imkanlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üzerinden sağlayabilmesinin mümkün olduğunu belirten Avdagiç, “Maksadı ihtiyaç değil de spekülasyon olana yurtdışı swap imkanı kapandı. Ekonomi yönetimimiz bu fırsatı değerlendirmelerine müsaade etmeyecektir. BDDK, finansal kuruluşlara ‘TL’yi KOBİ’ye ver, yurtdışına verip dolar alma’ diyor” diye konuştu.

ÜRETMEYE DEVAM

Hükümet tarafından atılan öncü adımlar ve kamu bankalarınca tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik ve firmaların nakit akışında kolaylık sağlanmasına yönelik önlemlerin, iş dünyasının bu süreci yönetebilmesi adına moral kaynağı olduğunu kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de “Eximbank ve kamu bankalarımız gibi, birlik-beraberlik ve dayanışmanın en üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, özel bankalarımızın da bu noktada, reel sektörümüzü desteklemek adına atacakları adımlar, bu sürecin Türkiye Ekonomisi’ne daha da pozitif yansıması adına önemli bir destek sağlayacaktır. Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Biz TİM olarak, her zaman elimizi taşın altına koyarak, hem ihracatçılarımız hem de ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde özel bankalarımızın da destek verme noktasında gayret göstereceklerine inanıyoruz” dedi.

YAKLAŞIM DOĞRU

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, tarihte “Ülkeler içe kapanıp ticaret sıfırlanmışken, talep daralıp birçok sektörde üretim durma noktasına gelmişken; yine de insan yaşamını korumak ve gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak en temel öncelikli hedef haline gelmiş bulunuyor. İşte tamda bu noktada bugün üretmeye, dayanışmaya, paylaşmaya, istişareye ve ortak akla millet olarak çok büyük bir ihtiyaç duymaktayız. Bugün geldiğimiz noktada kamu bankaları kadar, bu sürecin çok önemli bir paydaşı ve sacayağı olarak özel bankalarımızın da bazı sorumluluklar alarak elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Çünkü bu sürecin ekonomiye en az hasar vermesinin en önemli yolu üretimi ve istihdamı korumaktan geçmektedir. Bunun için de finansman akışında bir aksama olmamalıdır” dedi. Başta sanayi sektörü olmak üzere, şirketlerin likidite ve nakit ihtiyacına yönelik kredi limitleri içerisindeki taleplerinin makul bir şekilde karşılanması gerektiği yolundaki BDDK yaklaşımını doğru bulduklarının altını çizen Bahçıvan, “Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını da yerinde ve önemli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşvikler çerçevesinde, firmaların nakit akışının korunmasına yönelik çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Türkiye Bankalar Birliği tarafından, kamu bankalarımızın yanında özel bankaların da katılabileceği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği açıklanmıştı. Konuya ilişkin bizim de beklentimiz, kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında, elbette özel bankalarımızın da ellerini taşın altına koymasıdır. Zira bu zorlu süreçten ancak kamu ya da özel ayrımı olmaksızın eşgüdümlü çalışarak ve birlikte hareket ederek çıkabiliriz” dedi. Kaan, bu bağlamda BDDK bankalara göndermiş olduğu talimatları desteklediklerini ve bu süreçte bütün bankaların, başta KOBİ’ler olmak üzere finansmana ihtiyaç duyan bütün işletmelere desteklerini esirgemeyeceklerine inandıklarını belirtti.