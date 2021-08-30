İş dünyasından bağımsızlık vurgusu

İşte, Türkiye ekonomisinin en önemli temsilcileri konumundaki kurum yetkililerinin o açıklamaları:



BİR GURUR GÜNÜ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür. Milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Bu bilinçle beraber biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır.”

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN YOLUNU AÇTI



Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın: “Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye’nin yolunu açan Büyük Zafer’i kutluyor, bu kazanımlarımızı büyütmek için çalışıyoruz. Bugünse bizlere düşen; büyük fedakarlıklarla kurulan bu ülkenin her alanda daha büyük başarıları elde etmesi, dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yılmadan çalışmaktır.”

DÜNYAYA İLAN ETTİK

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “30 Ağustos, bağımsızlığımıza yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bir ve beraber küllerimizden doğacağımızın, imkansızlık diye bir şeyin olmayacağının, bu toprakların ezeli ve ebedi olarak Türk milletine ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gündür. İş dünyasının temsilcileri olarak ekonomik bağımsızlığımız için birlik ve beraberlik içinde güçlü Türkiye’nin devamı için çalışıyoruz.”

ATATÜRK'ÜN HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren: “Mustafa Kemal Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesine çıkma” hedefiyle çalışıyoruz. Milletimizin her bir ferdinden aldığımız güç ile bugüne kadar 129 farklı ülkede 10 bin 803 proje gerçekleştirdik. Gittiğimiz her ülkede ülkemizi temsil etmenin bilinciyle hareket ediyoruz.”



EN ÖNEMLİ ADIM



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “30 Ağustos ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Onurla ve gururla 99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanından ve bayrağından vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun kanıtıdır.



UMUT IŞIĞI OLDU



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu: “30 Ağustos Zaferi ile bayrağımızın özgürce dalgalandığı yurdumuzda, tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolu açılmıştır. Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye dünyanın birçok ülkesi için umut ve mücadele ışığı olmuştur.”



CANLARINDAN VAZGEÇTİLER

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın: “Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasında en ufak bir emeği geçen, belki evinden evladından, belki kolundan bacağından belki canından vazgeçen atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmanın tek yolu çalışmaktan, daha çok çalışmaktan geçiyor.”

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