İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla iftihar ediyoruz. İş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışıyoruz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: 15 Temmuz’da demokrasiye karşı gerçekleştirilen darbe girişimine karşı, siyasi partiler ve toplum sürecin başından beri ortak bir duruş sergileyerek demokrasiye sahip çıktı. Bu ortak duruş toplumun demokrasiye inancını ve ona karşı yapılan müdahalelere duyarlılığını da ortaya koydu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: FETÖ hain darbe teşebbüsü direkt gelişen ve büyüyen Türkiye’yi hedef aldı. 15 Temmuz’da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarıyla hayata geçmeye başlamıştır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye 4 yıl önce FETÖ’cü darbeciler ve onların yurtdışında olan kuklacıları marifetiyle karanlık bir geleceğe itilmek istendi. Türk milletinin 100 yıl önce olduğu gibi o gece de millet ve vatan düşmanlarını perişan etti, FETÖ’cü teröristlere ve yabancı destekçilerine hadlerini bildirdi. Geçen 4 yılda ekonomideki kayıpların önlenmesi için iş dünyası gayretle görevlerini yerine getirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye, milletin güçlü iradesiyle bu hain darbeyi başarıyla püskürterek şunu bütün dünyaya ilan etmiştir; bu millet artık gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyecektir. İş dünyası olarak da darbenin karşısındaki duruşumuzu, karşılaştığımız stres testleriyle dolu o günleri başarıyla geçerek, üreterek ve çalışarak gösterdik.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben: Ülkeye, millete ve istikrara karşı yapılan hain darbe girişimi, finansal sistemin sağlamlığı ve ekonomik temellerin güçlü olduğu gerçeğini değiştiremedi. Milletin canı pahasına demokrasiye ve egemenlik haklarına sahip çıkarken, finansal otoriteler düzeyinde süratle yapılan görüşmeler ve tedbirlerle bankacılık sisteminde hiçbir sorun yaşanmadı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Ülkeye ve devlete yapılan hain darbe girişimine karşı bankacılık sektörü de somut ve sağlam bir duruş sergiledi Sektörümüz elinden gelen tüm imkanları ülkemiz ve milletimizin hizmetine sunmaya devam etti. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradeleri ve aziz milletimin feraseti ve dik duruşuyla bağımsızlığı ve demokrasiyi hedef alan bu girişim bastırıldı. Türkiye, darbe girişiminin etkilerini çok kısa bir sürede atlattı. Darbe girişiminin olumsuz sonuçları da kısa süre içerisinde bastırılarak başarılı bir kriz yönetimi sağlandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da dizelerinde vurguladığı gibi ezelden beridir hür yaşayan milletimiz, egemenliğine kast eden bu girişimlere karşı inançla ve fedakarlıkla mücadele ederek asla geçit vermemiştir ve vermeyecektir. 15 Temmuz’dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktık.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: FETÖ, hain darbe girişimiyle Türkiye’nin demokrasi ve milli bütünlüğüne göz dikti. Devletin ve milletin tek vücut halinde verdiği mücadeleyle saldırının üstesinden gelindi. Türkiye, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde hızlı bir toparlanma sürecine girerek yaralarını sarmayı başardı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: 15 Temmuz’da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız. Türk halkının 15 Temmuz gecesindeki kahramanlığı ilelebet hatırlanacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: 15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: FETÖ yönlendirmeleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının büyük uğraşılarına rağmen ülke, kriz ortamına sokulamadı. Devlet, yerinde adımlarla ekonomi üzerinde oynanan oyunları bozdu. Bunda darbenin bastırılmasının hemen ardından alınmış olan tedbirlerin de büyük faydaları oldu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Orhan Turan: Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Küresel ekonomide ve içeride yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin görece az etkilenmesinde, iş dünyasının da katkıları büyüktür.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Her zaman en büyük güç, milli iradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4’üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: Ekonomimiz, 2016 yılından sonra hızla toparlanarak 2017 yılı itibarıyla ihracat rekorları kırmaya başladı. Hain darbe girişiminden ticaretin ve ekonominin etkilenmemesi için iş dünyası temsilcileri önemli sorumluluklar üstlendi. Kimya sektörümüz de bu büyük başarıda çok önemli bir role sahip.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: 15 Temmuz gecesinde tek yürek olarak ülkenin milli iradesine, demokrasiye ve bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan saldırıyı birlik ve beraberlik içinde gereken karşılık verildi. İş dünyası olarak bizler bundan sonra da Türkiye’nin gelecek hedeflerimize ulaşma yolunda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli: 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin sürekliliği, devletimizin ve ekonomimizin güçlenmesi için milletçe bir olmamız, birlik içinde hareket etmemiz gerektiğini 15 Temmuz’da bir kez daha hatırladık. İçinden geçtiğimiz dönemde ise birlik olduğumuzda neler başarabileceğimizi gördük.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu: Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç: Türkiye, 15 Temmuz 2016’da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdi. Hainlerin ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve iç savaş çıkarıp vatanı bölmeyi amaçladı. Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün: Türkiye, demokrasi ve milli birlik adına dört yıl önce son derece büyük ve başarılı bir sınav verdi. Bu çerçevede 15 Temmuz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yaşananların tekrarına karşı ülkemizin bağımsızlığı, demokrasi ve refah dolu yarınları için herkesi sorumluluk içinde davranmaya davet ediyoruz.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu: Dört yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi, bir ve beraber olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu ortaya koymuştur.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: 15 Temmuz’da yaşanan acıların benzerlerini yaşamamak için bu hain girişimi hiçbir zaman unutmamalı, ülkemizin geleceğine kasteden şer odaklarına karşı cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için etkin ve kararlı şekilde mücadelemizi her zaman sürdürmeliyiz.