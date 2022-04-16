İş dünyasına ‘TL ile işlem yapın’ çağrısı

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2023 yılına farklı bir havayla girileceğini kaydeden Nebati “Bizim yatırım yapılacak imkânlarımız sınırsız, yeter ki yatırım yapın. Bizim için çok önemli bir yıl. 2023’te bu kredilerin hızlı şekilde döndüğünü göreceğiz. 2023’te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz. Togg’un denemesini yaptık, Akkuyu’nun ilk ünitesi açılacak. 2023’ü biz 2023’ün ruhuna layık şekilde karşılayacağız” şeklinde konuştu.



Yeni kredi paketinin kalkınma yatırım bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verileceğini de söyleyen Bakan Nebati, yeni kredi paketinde 2 yıl ödemesiz dönem olacağını duyurdu.



'SORUN ENFLASYON'



Döviz kurlarının kontrol altında olduğunu da söyleyen Bakan Nebati, “Kur stabil hale geldi. kontrolümüz altında. Sorun ne? Enflasyon. 2018’den beri döviz kurunun oynak olması enflasyonun artmasına sebep oldu. Enflasyonun da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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Borsa İstanbul’un her gün rekor kırdığını kaydeden Bakan Nebati, “Borsada da işler iyi. Öncü göstergeler büyümenin aynı performansla devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği de inşallah tek haneye getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Bu yıl turist sayısındaki artışın ve turizm gelirlerinin artarak devam edeceğini de belirten Bakan Nebati, “Rusya’dan turizmle ilgili sıkıntı var ama alternatif pazarlara yöneldik. İnşallah oradaki noksanlığı giderecek turizm gelirini bekliyoruz” dedi.

FİYATLARIN TAKİBİ DİJİTAL YAPILACAK

Son günlerin en çok konuşulan konularından olan fiyatların şişirilmesine yönelik adım atıldığını da vurgulayan Bakan Nebati, “Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız” bilgisini verdi.