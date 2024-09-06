İş dünyasına ‘kurtaran’ çağrı

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Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, uzun ve tartışmalı bir sürecin ardından yürürlükte. Ortak görüş sokak hayvanlarının canlı haklarına saygılı bir şekilde yaşamlarına devam etmesinden yana. Düzenlemenin ardından hayvan haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının mesaisi de arttı.

Geçtiğimiz haftalarda Kurtaran Ev Derneği’nin, Mavi Giyim ile yürüttüğü işbirliğini duyunca mercek altına alalım dedik. Örnek bir çalışma çıktı. Derneğin Başkanı Onur Boltürk’e sordum: “Sokak hayvanlarıyla ilgili neler yapıyorsunuz?”

Verdiği bilgileri aktarayım:

2019’DAN BU YANA GÖNÜLLÜYÜZ

“Çok uzun yıllardır arazi beslemecisi olarak ormanlara, otoyol kenarlarına atılan hayvanlara yardım ediyordum. Sonra çok arttı. Bir sokak köpeği kucağımda ölünce bu işi ileri boyuta taşımak gerektiğini düşündük, 2019’da üç arkadaşımla Kurtaran Ev Derneği’ni kurduk. Küçükçekmece’de metruk bir evi kiraladık. Orada gelen hayvanlara bakım ve sahiplendirme yapmaya başladık. Daha sonra Hadımköy Yeşilbayır’da 1.000 köpeğin barındığı geçici yaşam alanı kurduk. Beşiktaş’ta kedi sahiplendirme alanı açtık. Amacımız sahiplendirme.”

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Boltürk, Kurtaran Ev’in ismi duyuldukça sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşlardan gelen ihbarların da arttığını söyledi “Haftada 100’den fazla ihbar alıyoruz. 18 kişilik bir kadromuz var. Altısını beyin takımı oluşturuyor” diyen başkan, daha fazla ihbara yanıt verebilmenin yolunun maliyetten geçtiğini aktardı.

Sordum; “Bir yaşam merkezinin maliyeti ne kadar?”

Tek tek bir rakam vermese de “Ortalama maliyet 600 bin TL” dedi.

KİRALARI KARŞILADI

İşin sadece yaşam alanı oluşturmakla bitmediğini söyleyen Onur Boltürk, şöyle devam etti: “Yasanın geçmesiyle birlikte herkes gördüğü hayvanı bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Yasadan sonra şirketlerle işbirliklerimiz arttı. Mavi Giyim önceden de çalıştığımız bir şirketti. Yasadan sonra üç yaşam alanının kirasını üstlenmek istedi. Bu bize büyük bir alan yarattı. Yılda ortalama 500 sokak köpeğini sahiplendiriyoruz. Şimdi daha fazla olabilecek. Ancak iş bu kadarla bitmiyor. Bir aylık aşı bekleyen karantina sürecimiz var örneğin. Belediyelerden destek almaya çalışıyoruz. Çok uzmanlık gerektiren üniversite ve profesörlerin yapması gereken ameliyatlar var. Bunları İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. Basit kırıklar ve kısırlaştırma için de belediyelerden kısmi destek alıyoruz.”

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İş dünyasına destek çağrısı da yapan Onur Boltürk, şu mesajı verdi: “Buradan iş dünyasına çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece nakdi kaynak aktarımı değil, herkes kendi alanındaki ürünlerden yola çıkarak destek verebilir. Ayni bağış olarak bize gelse çok çok kıymetli olur. Aşı ve ilaç giderleri önemli. Sahiplendirirken doğru yuvayı bulmak için mülakatlar yapıyoruz. Bir adaptasyon süreci oluyor.

Yani işmiz çok boyutlu. Hem iş hem de sanat dünyasının bir araya gelmesi lazım. Yılda 2 bin köpeği sahiplendirebiliriz. Şehir içlerinde sahiplendirme merkezleri kurmamız gerekiyor. Seferberlik olsa Türkiye’nin sokak hayvanları sorunu canlı haklarına saygılı bir şekilde çözülebilir. Hem kısırlaştırıp, hem barındırıp hem de sahiplenmeye odaklanmak işleri kolaylaştıracaktır.”

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KURUMSAL SAHİPLENMELER ARTTI

Mavi örneği tek değil. Örneğin The Marmara Otel’in 30 köpek sahiplendiğini söyledi Onur Boltürk. Kurumsal sahiplenmelerin giderek arttığını vurgulayarak geçtiğimiz günlerde Mars Lojistik’in de 14 köpeği korumaya aldığını anlattı.

HEPSİBURADA SAYFA AÇTI

Hepsiburada, Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsoru. Şirket bunun yanında 26 Ağustos Dünya Köpek Günü’nde Patili Dostlara Destek sayfasını açtı. Bu sayfadan verilen siparişler adres seçmeye gerek kalmadan doğrudan Kurtaran Ev Derneği’ne teslim ediliyor. Destek sayfasında indirimli fiyatlarla satışa sunulan mama, mama kabı, taşıma kutusu gibi ürünlerin satışından Hepsiburada hiçbir gelir elde etmezken ürünlerin teslimatı HepsiJet tarafından ücretsiz yapılıyor.