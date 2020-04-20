İş dünyasına dijital eğitim

KORONAVİRÜS salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş hayatını derinden etkiledi. Firmaların büyük kısmı evden çalışma modeline geçti. Ancak buna hazırlıksız yakalandık. Durum böyle olunca kurumsal firmalar dijital eğitime yöneldi. 100’den fazla kurumsal firmayla çalıştıklarını ve sayının her geçen gün arttığını belirten dijital eğitim ajansı Digitallica’nın kurucusu Emre Güleçoğlu, canlı olarak gerçekleşen sanal sınıf araçlarına ilginin yüzde100’den fazla arttığını söyledi.

ENDİŞE YÖNETİMİ

Peki koronavirüs sonrası firmalar hangi eğitimleri almak istedi? Güleçoğlu bu soruya şöyle yanıt verdi: “Bu kısmı ikiye ayırabiliriz. İçinde bulunduğumuz uzaktan çalışma ve yeni normale hazırlık kapsamında verilen eğitimler var. Beden ve ruh sağlığı eğitimleri, yöneticiler için uzaktan ekipleri ve işleri yönetmek, çalışanlar için evden çalışmaya yönelik bilgilendirmeler, psikoloji başlığı altında belirsizlikten kaynaklı endişeleri yönetme, teknik olarak uzaktan toplantı araçlarının kullanımına yönelik eğitimler gibi bir çok farklı konu ve başlıkta eğitimler ilgi görüyor. Diğer tarafta ise sınıf içi olarak yapılması planlanan ve zorunlu olarak dijitale dönüştürülen eğitimler söz konusu. Bu başlıklar firmaların kendi işlerine ve alanlara yönelik başlıklar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, satış teknikleri eğitimleri, oryantasyon eğitimleri gibi.”

CİDDİ TALEP VAR

Güleçoğlu’na göre salgından en olumlu etkilenen sektörlerden biri de eğitim sektörü. Gerek okul seviyesinde gerekse de kurumsal dünyaya yönelik yetişkin eğitimlerinde dijitale ciddi bir talep olduğunu belirten Güleçoğlu, “Bu durum öncelikle ön yargısı olan kitleyi mesafeli durdukları eğitim çözümlerini zorunlu da olsa deneme imkânı oluşturdu. Burada kalıcı bir değişim olacak, değişimin boyutunu ise dijital eğitimlerin çözüm kalitesi belirleyecek” dedi.

BANKACILIK, TEKNOLOJİ VE PERAKENDE

Bankacılık ve finans, teknoloji, perakende başta olmak üzere birçok sektörden firmayla çalıştıklarını belirten Güleçoğlu, ihtiyaç olan konularda tüm kurumların yararlanabileceği eğitim başlıklarına odaklandıklarını belirtti. Güleçoğlu, “Örneğin içinde bulunduğumuz dönemde yöneticilerin ekiplerini uzaktan yönetmek durumunda kalmaları ve daha önce böyle bir deneyimi olmayan büyük bir kitle olması nedeniyle uzmanlarımızla bir araya gelip ‘Liderlerin Acil Durum Kiti’ adındaki eğitimimizi hazırladık” dedi. Çalışmaları hakkında örnekler veren Güleçoğlu şunları söyledi: “Örneğin bir çikolata üreticisi için satış simülasyonu yaparken, bir beyaz eşya üreticisi için artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak ürün eğitimlerini üretebiliyoruz. Veya bir telekom operatörü için şebeke kurulumuna dair bir eğitsel oyun tasarlayabiliyoruz. Burada önemli olan nokta, kurumun eğitim ihtiyacını doğru analiz edip, doğru eğitim yöntemi ile çözüm sunabilmek.”

Çalışmalarının uluslararası alanda da karşılığını bulduğunu belirten Güleçoğlu, “Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından verilen Hermes Creative Awards’da 2 ödüle layık görüldük. Oyun Tabanlı Oryantasyon Projesi ile Altın ödül, Arçelik için hazırladığı Arçelik- AR Ürün Eğitimiyle ise Platin ödül kazandık” dedi.

MÜŞTERİYDİ, GİRİŞİMCİ OLDU

EMRE Güleçoğlu, Digitallica’yı kurmadan önce 8 sene Turkcell ve 2 sene Coca-Cola’da bizzat bu işlerin yöneticisi olarak görev aldığını söyledi. “Dijital eğitim dünyasında 10 senelik müşteri şapkam söz konusuydu” diyen Güleçoğlu yola çıkışını söyle anlattı: “2015’te içimdeki girişimcilik heyecanına daha fazla direnemedim ve kendi ajansımı kurdum. İlk etapta tek başıma başladığım çalışmalarımla kısa sürede 13 kişilik bir ekip olduk. Çalışmalarımıza ilk olarak piyasada en çok ihtiyaç duyulan konu olan, kurumların kendi eğitim içeriklerini dijitale dönüştürme alanında başladık. Ardından tüm kurumlara hitap edecek hazır eğitim kataloğunu portföyümüze ekledik. Son olarak ise uluslararası işbirlikleri ile çözüm portföyümüzü genişlettik. Digitallica olarak temel hedefimiz, Türkiye pazarında yarattığımız etkiyi özellikle Avrupa ve ABD pazarında da yaratabilmek. 2020 yılı için bu pazarlara yönelik lansman planlarımızı bir müddet ötelemek durumunda kaldık ama sonbaharla birlikte tekrardan odağımızı bu pazarlara kaydıracağız.”

KOBİ’LERDEN E-TİCARETE YOĞUN İLGİ



KORONAVİRÜS nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli birçok işletmede, işini dijitale taşıma ve e-ticaret sitesi açma yönünde hareketliliğin arttığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Son bir ayda başta market, gıda, hızlı tüketim, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili olmak üzere bazı kategorilerde e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 arttı. E-ticarete başlamak isteyen Kobi sayısı ise, 6 ayın ortalamasına kıyasla yüzde 50 artış gösterdi. En çok gıda ve hızlı tüketim malzemesi satışı yapan işletmelerden talep geliyor” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MASKE DESTEĞİ



İTÜ ARI Teknokent firması ORTHERO, sağlık personelinin maske ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcı üretim bandını seferber etti. Konuyla ilgili konuşan ORTHERO Genel Müdürü Yonca Eldener, “Koronavirüs ile mücadele için üretim merkezimizi açtık. Deneme üretiminin tamamlanmasıyla birlikte üretim sürecine geçildi. İTÜ bünyesinde bugüne kadar ihtiyacı olan sağlık birimlerine gönderilen maskelerin yüzde 20’si ORTHERO tarafından üretildi. İTÜ ve Sağlık Bakanlığı koordineli çalışarak, koruyucu maskeleri aralarında Afyon, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’nın yer aldığı illerdeki hastanelere ulaştırdı” dedi.

TÜRK OYUN FİRMASI DÜNYA LİSTELERİNDE



FAALİYETLERİNİ ODTÜ TEKNOKENT’te sürdüren Panteon’un ‘Home Restoration’ oyunu Apple Store ve uygulama marketlerinde, Amerika, İngiltere, Kanada, Rusya ve İtalya başta olmak üzere 50’den fazla ülkede en çok indirilenler sıralamasında zirvede yer aldı. Panteon’u yurtdışı pazarlara açmak stratejisi ile 2016’da ortak olduklarını belirten Panteon ve Teknasyon Yazılım’ın ortaklarından Burak Sağlık “Dünyanın eve kapandığı bu zor günlerde insanların hayatlarına ufak da olsa bir eğlence katabilmek hepimize çok büyük bir motivasyon oldu” dedi. Panteon’un kurucusu Ufuk Şahin ise “Hedefimiz 1 ay içerisinde 10 milyon indirmeye ulaşmak” dedi.