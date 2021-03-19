İş dünyası "yatırım reformlarını" olumlu karşıladı

İş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi ile üretken yatırımların güçlü bir şekilde teşvik edilmesine olumlu bakarken bunun yatırımcı güvenini güçlendireceği kanaatinde.



Ekonomi Reform Paketi'nde "yatırımların teşvik edilmesi" amacı kapsamında "özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun", "devlet destekleri reformu" ve "yatırım teşvik sisteminin reforme edilmesi" gibi unsurlar da yer aldı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yatırımların artması ve güven ortamı açısından büyük önem taşıyan bu maddelerin, reform paketi içinde yer almasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Olpak, Türkiye ekonomisinin büyümesi, ihracatın artması, cari açığın azaltılması ve istihdamın artmasındaki en önemli kilit rolü hiç kuşkusuz özel sektör yatırımlarının oynayacağını ifade etti.



Küresel düzeyde son dönemde yaşadığımız temel eğilimlere bakıldığında yeni ticaret bloklarının oluştuğunu kaydeden Olpak, daha çevreci ve yeşil bir ekonomiye geçişin özem kazandığını ve özellikle Kovid-19 salgını ile birlikte çok hızlı bir şekilde dijitalleşmenin arttığını gördüklerini aktardı.



Olpak, "Pandemi ile birlikte tedarik zincirlerinin kopmaması, ölçek ekonomisi ile birlikte erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kavramların da önem kazandığını görmekteyiz" ifadelerini kullanarak, "Böyle bir ortamda elbette devletimiz tarafından verilen teşviklerin, özel sektör yatırımlarını bu alanlarda destekleyecek, daha esnek bir yatırım ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde tasarlanması son derece doğru bir yaklaşım." dedi.



Özel sektörün yatırım yaparken bazı kriterleri ve hususları göz önünde bulundurması gerektiğine işaret eden Olpak, "Öncelikle, yatırımlar uzun vadeli bir perspektifle yapıldığı için yatırımcıların önlerini görebilecekleri bir yapının kurulması bu çerçevede önemlidir. Elbette dönemin koşullarına göre hem yatırım ortamı hem de devlet tarafından getirilen düzenlemeler de zaman içinde değişecektir. Yatırımcı açısından kritik olan nokta ise yatırımcının kazanılmış haklarını koruyan ve daima güven veren bir yapının tesis edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Olpak, "Yatırım yapılırken karşılaşılan bürokratik süreçler ve birtakım ticari/hukuki anlaşmazlıklar, yatırımları olumsuz etkileyen süreçlerin de bir an önce çözüme kavuşturulması da yatırımlardan elde edilen verimin artırılması adına önemli olan bir diğer noktadır. Reform paketinde, bu süreçlerin en hızlı şekilde çözülmesine yönelik adımların atılacağına dair politikaların olması da iş dünyamız ve özel sektör tarafından olumlu karşılandı." açıklamasını yaptı.



"FİNANSAL ARAÇLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ DE BU SÜRECİ DESTEKLEYECEKTİR"



Teknoloji ve yüksek katma değerli üretim açığının bulunduğu alanlarda yerli şirketlerimizin uluslararası şirketlerle eşleştirilmesi, ticari iş birlikleri oluşturulması ve koordinasyonun sağlanmasını önemsediklerinin altını çizen Olpak, "Finansal araçların çeşitlendirilmesi de bu süreci destekleyecektir. Bu bağlamda, İstanbul Finans Merkezi’nin açılması ve katılım finansının önde gelen uluslararası oyuncularının Türkiye’de şube açmalarının teşvik edilmesi değerlidir." yorumunda bulundu.



Olpak, "Son zamanlarda yurtdışında da büyük ilgi çeken startuplarımız aracılığıyla uluslararası fonların ülkemize gelmesi ve Türk sermaye sahipleriyle de iş birliklerinin gelişmesi sağlanacaktır. DEİK olarak bizde bu sürece katkı sağlayacak iletişim projeleri yürütmekteyiz." diye konuştu.



Mevcut uygulamada devletin yatırımlar için birçok teşvik mekanizması uygulamakta olduğunu anımsatan Olpak, şunları kaydetti:



"Ancak bunların sayı ve tür olarak fazla olması, özellikle uluslararası yatırımcıların anlama ve algılayışında zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilmektedir. Teşviklerin sadeleştirilmesi, daha merkezi bir yapıda takip edilmesi ve uygulanması bu alanda yaşanan sorunlara bir çözüm olacak ve aynı zamanda daha etkin bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlayarak kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacak."



Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın ise Ekonomi Reform Paketi'nde yatırımcılar açısından en önemli faktörlerin başında gelen istikrar ve öngörülebilirlik gibi maddelerin önceliklendirilmiş olmasını ve buna yönelik makroekonomik ve finansal istikrar tedbirlerinin detaylandırılmasını son derece olumlu bulduklarını ve bunların yatırımcı güvenini güçlendireceğini aktardı.



Sargın, yatırım uyuşmazlıklarının çözümü ve kamu ile özel sektör arasında istişareyi güçlendiren mekanizmaların oluşturulması gibi yatırımcılar açısından öncelikli olan konuların ele alınmış olmasını, Türkiye’nin küresel yatırım rekabetçiliğini artıran, değerli bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara