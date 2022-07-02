İş dünyası temsilcileri asgari ücret artışını değerlendirdi

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“MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla birlikte net 4.253,40 TL’ye yükselen asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlarımızın alım gücünün korunması noktasında yetersiz hâle gelmişti. Bu bağlamda yapılan yüzde 30’luk artışla asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5.500 TL’ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

MÜSİAD olarak, tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için, asgari ücrette ara bir artışın elzem olduğunu ifade etmiştik. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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Buna ilaveten; asgari ücrete sağlanan vergi muafiyetinin devam edecek olmasına ilave olarak işverene işçi başı 100 TL destek verilecek olması, işverenlerimizin üzerinden ciddi bir yükü kaldıracaktır. Reel sektör temsilcileri olarak; yeni asgari ücretin, hem çalışan hem de işveren kesimi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve ekonomimizin pozitif büyüme sürecine ciddi katkıları olacağına inanıyoruz."

“ÇALIŞANLARIMIZIN ENFLASYON KAYIPLARININ TELAFİ EDİLMESİ ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni asgari ücretin yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira olmasına ilişkin, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz" açıklamasında bulundu.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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“ÜRETMEYE, İHRACAT YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışını değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “Özellikle enflasyon artışına göre paralel asgari ücretteki bu artışın yapılması gerektiğidir. Bu gün açıklanan yeni asgari ücret işçilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Ayrıca işverene sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği için de teşekkür ediyorum. İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak önemli olan halkın satın alma gücünün de artmış olması. Bütün mesele halkımızın satın alma gücünün yükselmesidir. Refah düzeyinin yükselmesi hepimizi mutlu eder” dedi.