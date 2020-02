İş dünyası Suriye İdlib’deki hain saldırının ardından tek yürek oldu. Birlik mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz yürekleri yaktı. Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Mübarek Kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:

Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak:

İdlib’de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı gerçekleştirilen alçak saldırıyla kahraman askerlerimizin şehit düştüğü haberleri yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Başta milletimizin gururu Mehmetçiklerimiz olmak üzere açıkça ülkemizi hedef alan bu hain saldırıları şiddetle kınıyoruz. DEİK olarak, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine kasteden her unsura karşı, sonuna kadar devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında, ekonomi ve iş çevrelerine de sesimizi en yüksek şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Ülkemizin çıkarlarını her platformda gözeterek, iş dünyasının tüm paydaşlarıyla tek vücut halinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sınır güvenliğimizi sağlamak, vatanımızı korumaya çalışmak bizim en doğal hakkımız. Bu nedenle, “Orada ne işiniz var?” diyenlerin bu soruyu sormadan önce bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Gün, birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:

Kahraman askerimiz İdlib’de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye’yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır. Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkânlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İTO olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır. Gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, sevdikleri ve milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir.

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski:

Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve AB’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

İdlib’de varlık gösteren ve bu süre zarfında rejimi büyük kayba uğratan kahraman Mehmetçiğimizin, mübarek bir gecede, hain bir saldırıyla karşı karşıya kalması ve 33 evladımızın şehadete yürüdüğü saldırı, rejimin, insani ve vicdani hiçbir unsuru tanımadığı bir kez daha açık bir şekilde gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almamıştır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü süreç haklı ve insani taleplere dayanmaktadır. Bizler gerek Soçi gerekse Astana süreçlerinde sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters düşmektedir. Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan:

Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. TÜRKONFED olarak böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

Bugün millet olarak derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. İdlib’den gelen şehit haberleri millet olarak yüreklerimizi yaktı. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır. Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz. Sabır, dayanışma, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutma bu süreçte en başta gelmelidir. Tüm ülkemizi yasa boğan şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır versin, görevleri başında olan Mehmetçiğimizi korusun, yardımcısı olsun.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:

Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF):

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, İdlib’de askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı kınıyor, kahraman askerlerimizin şehit olması nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Tüm Türk halkını derinden sarsan bu acı saldırı sonrasında, ülke olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileyeceğimize yürekten inanıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı; yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu:

İdlib’den gelen acıhaber ile yüreğimiz yanıyor. Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib’de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Devletimizin her koşulda yanındayız. Başımız sağ olsun.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe:

İdlib’den gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta NATO’daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceği inancıyla şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başı sağolsun.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:

Suriye’de barışı tesis etme ve sivilleri koruma misyonunu üstlenmiş olan Türk askerlerine karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. ATO olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletimizin milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer, yurdumuzu muhafaza eylesin.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Tüm esnaf ve sanatkarlar camiası olarak dün de bugün de her zaman devletin ve milletin yanındayız.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz:

İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Türk askerlerine karşı rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısını lanetliyoruz. Suriye rejimi güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa diliyoruz.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın:

Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şoför camiası olarak alınacak tüm kararlarda devletin yanındayız.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister:

İdlib’in güneyinde düzenlenen hain ve kalleş hava saldırısında şehit olan askerlerimize yüce Allah’tan rahmet ve yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz, şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. NATO müttefiki olan Türkiye’nin bu süreçte NATO’dan hak ettiği desteği görmeyi bekliyoruz.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Suriye’de Esad rejimine karşı mücadele eden Türkiye’nin NATO ve AB tarafından yalnız bırakılması kabul edilemez. İdlib’deki durumun kontrol altına alınması ve insani krizin çözülmesi için NATO ve AB’nin müdahil olma zamanı çoktan geldi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz:

İçinde bulunduğumuz bu günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yürütülen hain saldırılara karşı birlik, beraberlik ve sağduyu içinde ortak hareket etmemiz her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki dayanışma, huzur ve istikrar ortamını hedef alan saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyor; Suriye’de kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu:

Ülke olarak acımız çok büyük. İdlib’den gelen haber yüreklerimizi dağladı. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere görev yaparken rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Ordumuzu hedef alan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki hükümetimiz gerekli adımları atacak ve bu alçaklığın karşılığı misliyle verilecek, Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır. Türkiye devleti, ordusu ve milletiyle çok büyüktür. Gün birlik olma günüdür. İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin yanındayız. Ülkemizin başı sağolsun.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın:

Suriye’de sivil insanların güvenliği ve muhtemel büyük göç dalgası sadece Türkiye’nin sorunu olmamaktadır. Bu insanlık trajedisi başta BM olmak üzere, diğer ulusların da sorunu olmalıdır. Öteden beri sivilleri korumak için çabalayan ülkemiz uluslararası mecrada yalnız bırakılmıştır. Türkiye’nin bu yükü tek başına taşıması büyük haksızlıktır. Güvenlik unsurlarımız sahada iken, siyasi hesaplar uğruna ülke bütünlüğünü zarara sokacak, insanlarımızı kutuplaştıracak, Mehmetçiğimizin arazideki mücadelesini sekteye uğratacak her türlü söylem ve fiiliyattan tüm kesimlerin kaçınması gerekmektedir. Bu tarz söylemler düşmanın kurşunundan daha da çok tesir bırakmaktadır. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini itidalli, milli birlik ruhuna uyumlu, kutuplaştırmaktan ziyade kucaklayıcı bir dile davet etmekteyiz. Gün milletçe metin olma günüdür. Haklı olduğumuz davada birlik ve bütünlük içinde hareket edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin ve askerimizin koşulsuz, şartsız yanında olduğumuzu belirtir, şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabırlar dileriz. Milletçe başımız sağ olsun.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak:

Milletçe acımız büyük. Suriye’nin İdlib bölgesinde yapılan hain hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı:

İçimizde fırtınalar kopuyor. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır.Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehadete yürüyen kahraman askerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.