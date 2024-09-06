İş dünyası: Şimdi sıra zor kazanımlarda

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TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, programdaki yapısal reformlar konusunda atılacak adımların ülkenin küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi. İş dünyası olarak temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Programın uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere, reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

FİNANSMAN VURGUSU

İSO: İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, OVP yılları için konulan büyüme oranlarını, bu enflasyon hedeflerine ulaşılmasında biraz iyimser bulduklarını ifade etti. Sanayi üretiminde uzun vadeli katma değer ve nitelik artışı için konulan hedeflerin de önemli olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Fakat dezenflasyonist süreçten kaçınılmaz olarak etkilenecek olan reel sektörümüzün, başta finansmana erişim olmak üzere bu sürece adapte olmasına dönük, güçlü, proaktif tedbir ve önlemlere de ihtiyaç olduğunun altını çizmek durumundayız. Her zaman belirttiğimiz istihdam odaklı hedeflerin ve politikaların yeni OVP’de bulunmasını da çok olumlu buluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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‘GERÇEKLERLE UYUMLU’

İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “OVP’nin ‘dengelenme programı’ olarak ilerlemesini ve terazinin iş dünyası kefesini ihmal etmemesini istiyoruz” dedi. “Farkındayız, ekonomik programın uygulama sürecinde sıra zor kazanımları elde etmeye geldi” diyen Avdagiç, “Kalıcı düşük enflasyona ivedi şekilde ulaşılması önemli. Zorlu hedeflere, iş dünyasının üretim ve istihdam hedeflerinden ödün vermeden ulaşmak daha da önemli. Görüyoruz ki, yeni OVP’de hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında revizyonlar oldu. Böylece ekonominin gerçekleriyle uyumlu, yeni gelişmeler karşısında anında refleks gösterebilen bir yönetim anlayışı ortaya kondu” diye konuştu.

‘YENİ ADIMLARI BEKLİYORUZ’

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TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, OVP’deki büyüme hedefi kısmen gerilerken, enflasyon beklentisinin yükseldiğine dikkat çekti ve “İşsizlik oranlarında da bir iyileşme mevcut” dedi. Gültepe, “Bir önceki OVP’ye göre 3 yıllık periyodun toplamında 13 milyar dolarlık bir hedef düşüşü var. Bu, arzu ettiğimiz bir tablo değil” dedi. “Yeni OVP yine ihracat ekseninde şekilleniyor” diyen Gültepe, “Bu alanlarda atılacak yeni adımları heyecanla bekliyor, açıklanan programın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.