İş dünyası desteğe devam ediyor

56 MİLYON TL’LİK HALKBANK DESTEĞİ

Halkbank: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirdiğimiz finansal ürünlerle Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyoruz. Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanımız için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştiriyoruz. Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL destek veriyoruz.

VAKIFBANK’TAN 50 MİLYON TL

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: VakıfBank olarak kampanyaya 50 milyon TL’lik katkıda bulunuyoruz.Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

KUVEYT TÜRK’TEN 20 MİLYON TL

Kuveyt Türk Finans Grubu: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon TL bağışlıyoruz.

20 MİLTON TL’LİK TİSK DESTEĞİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: Bu süreçte, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini çok defa dile getirmiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bu kampanyaya, TİSK olarak 20 milyon lira ile güçlü bir destek vereceğiz.

AKBANK 10 MİLYON TL’LİK KAYNAK AYIRDI

Akbank: Akbank olarak salgınının olumsuz etkilerini azaltmak ve ülke ekonomisini desteklemek adına aldığımız bir dizi önlemin yanı sıra, sağlık kuruluşları ve mücadelenin ön saflarında bulunan çalışanları için de 10 milyon TL’lik kaynak ayırdık.

MNG’DEN 17 MİLYON TL

MNG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyon TL’lik destekte bulunduk. Ayrıca valilik aracılığıyla 7 milyon TL’lik de katkı sağladık.

RÖNESANS’TAN 8 MİLYON TL

Rönesans Holding: Koronavirüs salgınına karşı insan yaşamı için verilen mücadeleye destek olmak üzere 8 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Ayrıca perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını da desteklemek için Rönesans Holding bünyesinde, ülke genelinde yedi şehirde yer alan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerinde bulunan toplam 1.850 mağazadan 20 Mart - 30 Nisan dönemi için kira bedeli alınmayacak.

BORSA İSTANBUL’DAN 5 MİLYON TL

Borsa İstanbul Grubu: Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na Borsa İstanbul Grubu olarak, 5 milyon TL destek sağlayacağız.

KGF DESTEĞİ 1 MİLYON TL

Kredi Garanti Fonu: KGF olarak, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatmıştık. Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL bağışlıyoruz.

Finansal Kurumlar Birliği: Milli Dayanışma Kampanyası’na Finansal Kurumlar Birliği olarak 500 bin TL bağışlıyoruz.

16 TON ÇAY 30 TON ÇORBA





Unilever: Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen mücadeleye, Domestos’un ardından Lipton ve Knorr markalarımızla katkı sunmaya devam ediyoruz. İlk olarak Sağlık Bakanlığı’na 12 TIR dolusu 230 ton Domestos çamaşır suyu bağışladık. Şimdi de 81 ildeki kamu hastanelerine, 16 ton Lipton siyah çay ve bitki çayı ile 30 ton Knorr çorba gönderiyoruz.



Henkel: Dünya Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon Euro değerinde bağış, 5 milyon adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı yapacağız. Ayrıca Henkel fabrikalarında dezenfektan üretimi ve kuaförler için esnek ödeme şartları oluşturduk.

Doğuş Çay: ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ kapsamında 1 milyon TL bağışta bulunuyoruz.

HER ÇALIŞANINA 1000 TL

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu: SANKO ailesini oluşturan 14 bini aşkın çalışana 1000’er lira nakdi yardım yaptık. 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, vade farkı ilave edilmeksizin 60 gün erteledik. Gaziantep Valiliğinin Gönül Seferberliği Kampanyasına 21 bin koli gıda yardımı yaptık. Valilik ve kaymakamlıklara 30 bin koli olmak üzere toplam 60 bin koli gıda yardımı gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 22 milyon liralık yardım gerçekleştirdik.

MAAŞLARIYLA DESTEK OLDULAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası’na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası’na birer maaşlarını bağışladı.

1 MİLYON TL’LİK İSO DESTEĞİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO): ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına İSO olarak 1 milyon TL destek veriyoruz. İSO ailesi, 20 bin üye sanayicisiyle büyük ve güçlü bir ailedir. Tüm üyelerimize bu kampanyaya destek olmaları konusunda duyuru yaparak, dayanışma ve paylaşmayı güçlü kılmak amacındayız.

İMEAK’TAN 1 MİLYON TL

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na, Deniz Ticaret Odası olarak 1 milyon lira katkı sağlayacağız.

KALKINMA AJANSLARI ‘BİZ DE VARIZ’ DEDİ

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi: ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz: COVID-19 ile mücadeleye yönelik projelere 8 milyon lira destek sağlayacağız.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA): COVID-19 salgınına karşı 10 milyon lira bütçeli ‘Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nı hayata geçirildi.