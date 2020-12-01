İş dünyası ‘büyüme’den memnun

ÇOK KIYMETLİ

Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre Avrupa Birliği’nin yüzde 4.3, ABD’nin yüzde 2.9, OECD ülkelerinin ise yüzde 4.1 daraldığı bir konjonktürde Türkiye’nin elde ettiği 6.7’lik büyümenin çok kıymetli olduğunu ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, yakalanan toparlanmanın gelecek çeyreklere de taşınabilmesi için koronavirüse bağlı problem yaşayan bazı sektörlerin beklentilerinin karşılanmasının da kritik derecede önemli olduğunu dile getirdi. İTO Başkanı Avdagiç, “Özellikle yeme-içme yerleri, servis taşımacılığı, turizm-otelcilik, fuarcılık, kültür-sanat gibi sosyal izolasyon kuralları gereği kapalı olmasına karar verilen işletmelerde süreci daha verimli yönetmek için tedbirler alınmasının değerli olacağı inancındayız” değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATLA BÜYÜDÜK

Türkiye’nin üçüncü çeyrekte gösterdiği yüzde 6.7’lik büyüme performansından duydukları memnuniyete işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise şunları kaydetti: “2020 yılının üçüncü çeyreğinde hızla toparlanan ihracatta, ikinci çeyreğe oranla yaşanan yüzde 33.9’luk artış ülkemizin büyüme performansına olumlu yansıdı. Ülkemizin güvenilir tedarikçi kimliğinin, imalat sanayinde yaşanan yüzde 9.3’lük büyüme oranıyla rakamlara da yansıdığını görüyoruz. Ekim ayında 17.3 milyar dolara çıktı aylık ihracatımız ve inşallah kasımda da yeni bir rekor ihracat çıkacak. Yüzde 6.7’lik büyüme rakamı gerçekten bu pandemi ortamında çok önemli bir rakam. Pandemiden dolayı yaşanan küresel ekonomik krizden biz de çok etkilendik ama çok çabuk toparlandık. Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.”

POZİTİF AYRIŞTIK



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise pandemi sürecinde dünyada yaşanan ekonomik daralmalara dikkati çekti. MÜSİAD Başkanı Kaan, “Bu bağlamda değerlendirildiğinde yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6.7 oranında büyümüş olması, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmektedir. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur” dedi.

YATIRIM KAYNAKLI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da dünyanın pandemi nedeniyle geçtiği zor sürece işaret ederek, “Dünya ekonomisi ve dış ticarette her açıdan büyük değişimler yaşadığımız, dönüşümlere hazır olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklanan büyüme verilerinin, yüzde 5.5 olan tahminlerin üzerine çıkarak, yurtdışı kaynaklı tahminlerin ise çok çok üstüne çıkarak yüzde 6.7 oranında gelmesinin, Türk iş dünyasını sevindirdiğini belirten DEİK Başkanı Olpak, şunları söyledi: “En önemlisi de bu büyümenin yatırım kaynaklı bir büyüme olması. Veriler, bize yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 arttığını gösteriyor. Bu ekonomimizin toparlanması adına son derece önemli bir gösterge. Biz bu sürecin en başından beri, bu dönemin anahtar kelimesinin ‘güven’ olacağını her fırsatta vurguladık.”