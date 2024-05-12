İş Bankası’nın ilk çeyrek aktif kârı yüzde 3.4

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Bankanın aktif kârlılığı ise bu çeyrekte yüzde 3.4 oldu. Aktif kârlılık 2023 yılının tamamında 3.8 olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİYE 1.7 TRİLYON TL KAYNAK

Bankanın, mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1.3 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 467.5 milyar TL’ye ulaşarak ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1.7 trilyon TL oldu. TP mevduat hacmi Mart 2024 döneminde 837.2 milyar TL’ye ulaşırken, toplam mevduat hacmi de 1.7 trilyon TL’ye yükseldi. Yılın ilk 3 ayında 14 milyar TL düzeyinde kâr eden Bankanın özkaynak büyüklüğü 275 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 18.5 seviyesinde gerçekleşti.

Banka, finans dünyasının yayın kuruluşlarından olan Global Finance’in “Sürdürülebilir Finans Ödülleri” değerlendirmesinde 2024 yılında Orta ve Doğu Avrupa’da “Toplumsal Kalkınmaya Destekte En İyi Banka” ödülüne layık görüldü.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk çeyrek finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “İkinci yüzyılımızda da ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.