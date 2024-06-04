İş Bankası’na 360 milyon dolarlık finansman

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2024 şubat ve mayıs aylarında tamamlanan ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “BB+” notu verilen; 5 ve 6 yıl nihai vadeli, toplamda 5 dilimden oluşan işlemlerde, ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) da yatırımcı olarak yer aldı.

EBRD tarafından sağlanan yaklaşık 107 milyon dolar tutarındaki kaynağın 80 milyon doları, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında firmaların ya da enerji verimliliği kriterlerine uygun konut kredilerinin finansmanında kullandırılabilecet. 27 milyon dolarlık kısmı ile de KOBİ’lerin dijital dönüşümünün finansmanına (DTFF) destek verilecek.

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UZUN ARADAN SONRA İLK

Bu işlemler kapsamında DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye’de bir finansal kuruluşla işlem gerçekleştirerek toplamda 80 milyon dolar tutarında, 6 yıl nihai vadeli kaynak sağlamış oldu. İlgili kaynak; KOBİ’lerin, yeşil projelerin ve kadın girişimcilerin finansmanında kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, finansmana ilişkin değerlendirmesinde yurtdışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Özşuca, “2000’den bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleri ile uzun vadeli kaynak sağlıyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz seküritizasyon işlemleri ile Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında KOBİ’leri ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.