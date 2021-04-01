İş Bankası temettü dağıtımı ne zaman yapılacak? Kar payı için belirlenen tutar belli oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilgilere göre İş Bankası temettü dağıtımı, belirlenen usulle gerçekleşecek. Buna göre kar payı dağıtımı için belirlenen tutarlar şu şekilde olacak;

A Grubu (#ISATR) için 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,2373625 TL,

B Grubu (#ISBTR) için 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,1441798 TL,

C Grubu (#ISCTR) için 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,1286497 TL,

ISKUR hisseleri için 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 1,2902916 TL olarak belirlendi.

İŞ BANKASI TEMETTÜ DAĞITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantıda alınan kararlar neticesine göre temettü dağıtımı, 2 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.





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