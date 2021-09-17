İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor

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Ödeme sistemleri alanında sektörün ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünler oluşturduklarını belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak, “Türkiye İş Bankası bugün “Maximum İşyerim” uygulaması ile mobilden en fazla ödeme metodu kabul eden banka konumunda. İş Bankası dijitalleşmeyle birlikte değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini dikkate alarak geliştirdiği hizmetlere kullanıcıların en doğru müşteri deneyimiyle rahat ve hızlı bir biçimde ulaşması vizyonuyla çalışıyor” diye konuştu.

ŞUBEYE GİTMEDEN

Maximum İşyerim üzerinden sadece bilinen kart şemaları değil yurtdışındaki tüm majör ödeme yöntemlerine de destek verildiğini belirten Kaygalak, “İş Bankası olarak uzunca bir süredir müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak vizyonuyla hem temassız ödeme yöntemlerinin zenginleştirilmesi hem de işlemlerin uçtan uca dijital platformlarda tamamlanması için çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, fiziki ve e-ticaret işlemlerinde üye işyerlerimize sunduğumuz zengin ödeme alma yöntemlerini Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden de müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Maximum İşyerim uygulamasını indiren Bankamız müşterisi esnaf ve KOBİ’ler, Şubeye gitmeksizin Maximum İşyerim üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunup NFC özellikli telefonları ile herhangi bir limite tabi olmadan temassız ödeme almaya başlayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

3 AY ÜCRETSİZ

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“Bunun yanında İş Bankası üye işyeri olan esnaf ve KOBİ’ler tek bir uygulama üzerinden AliPay, WeChat Pay ve UnionPay’den İstanbul Kart, karekod veya Link ile ödeme almaya kadar çok geniş tahsilat seçeneğine sahipler” diyen Kaygalak, şunları söyledi: “Türkiye’nin en geniş kabul ağına sahip mobil uygulamasında, ticari hesabı ve dijital kullanım şifresi olan müşterilerimizin POS’um Cepte’yi 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak için tek yapmaları gereken şey, Maximum İşyerim uygulamasını indirmeleri ve şubeye uğramadan tüm başvurularını uygulamamız üzerinden tamamlamaları.”

10 BİN LİRA İŞLEM HACMİ

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından ödeme alınmasına imkan sağlayan POS’um Cepte özelliğine 30 Eylül’e kadar Maximum İşyerim uygulamasından başvuru yapan müşterilerine bu ayrıcalığı 3 ay boyunca 10 bin TL işlem hacmine kadar ücretsiz ve komisyonsuz olarak sunuyor.