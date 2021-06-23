İş adamı Kerim Gözalan'a oğlundan duygu yüklü veda mesajı

İş hayatında birçok başarıya imza atan Kerim Gözalan’ın vefatının ardından oğlu duygusal mesaj yayımladı. Ailenin yaşadığı zorluklardan başlayarak duygularını ifade eden Şevket Gözalan babasının son nefesinde yanında olamadığı için pişmanlığını dile getirdi.

OĞLU ŞEVKET GÖZALAN’DAN DUYGUSAL VEDA

7 gün önce ebediyete uğurladık.

1957 yılında Diyarbakır’dan Almanya’ya çıktığın cesaretli yolculukta annemle tanışman, adımı aldığım başsavcı Şevket dedemin önce Bismil sonra Silvan’daki evinde bir yıl ağırlanma süreciniz, ablam Manolya’nın 1959 yılında Silvan’da doğumu, yılbaşında dedemin anneme getirdiği Noel ağacı, Münih’e geri dönüşünüz, hiç parasız annemin ablasının evinde bir odada yaşamanız ve 1960 yılının 14 Şubat’ında benim doğumum yanı hatıralarınız… Sana uzak olduğumda bile bu hatıraları dinlemekten hiçbir zaman sıkılmadım. Hayatının ilk bölümünde çok güzel bir aile olduk. Annemle temellerini çok doğru attığınız iş hayatınız benim de herkesten bağımsız bir iş insanı olma yolumu belirledi. Ailem sen olmasan olmazdı baba. Daha fazla yanında olmama yeni hayatın izin versin çok isterdim. Giderken yanında değildim. Yedi gün önce hep korktuğum telefon çaldı. Haberi aldım, gittin diye. Seni öpemeden, yıkayamadan, sadece son an, toprağa verildiğinde yanında olabildim. Ömrümün son gününe kadar ruhumda, kalbimdesin.

Seni çok özledik

Oğlun Şevket Gözalan

1936 YILINDA DOĞDU

Diyarbakır’da 1936 yılında doğan Kerim Gözalan 85 yıllık hayatında birçok projeye imza attı. Son yolculuğuna Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazla Hasdal Mezarlığı’na defnedilerek uğurlanan Gözalan’ın cenazesine yoğun katılım gerçekleşti.

İŞ HAYATINA ALMANYA’DA BAŞLADI

Kerim Gözalan 1969 yılında Almanya’da KEGO şirketini kurdu. 1974 yılında ise otomotiv sanayisine adım atan Gözalan 1100 çalışanı bulunan ağır sanayi tesisini satın aldı. 1987 yılında Türkiye’ye Converse markasını getiren Gözalan 1999’da Northtech’i sonrasında da Columbia Sportswear’ı yatırımları arasına kattı.

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