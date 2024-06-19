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İranlılar bayramı Van'da geçirdi

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#İran#Van#Kurban Bayramı
İranlılar bayramı Vanda geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 12:54

Kurban Bayramı'nı Van'da geçiren İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

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Arefe gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşarken, bir yandan da yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.
İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Van esnafı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Van'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran İranlılar ise Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirttiler.

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#İran#Van#Kurban Bayramı

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