İran’la ticarete dezenfekte önlemi

Yeni düzenlemeyle demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kapıköy geçişi, sınırlı sayıda vagon tahsisi ile İran yönüne açılacak. Vagon tahsis talepleri TCDD Lojistik Dairesi’ne yapılırken, ilk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacak. BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecek. İran yönünden Türkiye’ye gelecek olan boş ve dolu vagon taşımaları için ise, tampon bölge kurulacak. Burada dezenfekte edilen vagonlar en az dört saat süreyle havalandırıldıktan sonra Türkiye’ye giriş yapabilecek.