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HABERLEREkonomi Haberleri

İran'ın kripto parası yakında halkın kullanımına sunulacak

#İran#Kripto Para#Ekonomianasayfa
İranın kripto parası yakında halkın kullanımına sunulacak

İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, "Ramzrial" adını verdikleri kripto paranın ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekliyle halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

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İran, kendi kripto para birimini halkın kullanımına sunmaya hazırlanıyor. İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, "Ramzrial" adını verdikleri ulusal kripto para biriminin riyalin dijital banknot şekliyle halkın kullanımına sunulacağını duyurdu. Kamerivefa, "Bu yeni finansal ödeme aracı bizlere müşteri tarafından daha yüksek ödeme hızı ve daha yüksek güvenlik ve e-ticaretin gelişimi için yeni bir alan oluşturmaktadır. Bunu yakında halkın kullanıma sunacağız ve bankalara ihtiyaç kalmayacak" dedi.

Kamerivafe, Ramzrial adını verdikleri kripto para biriminin ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacağını söyledi.

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ABD YAPTIRIMLARININ AŞILMASI HEDEFLENİYOR

İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede aşırı oranda kullanılan kripto para üretim madenciliği nedeniyle evlerde ve sanayilerde elektrik kesintilerine gidilmişti. Tahran yönetiminin kripto para madenciliğini kullanarak ABD yaptırımlarını etkisiz kılmayı hedeflediği düşünülüyor.

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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peyman Pak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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