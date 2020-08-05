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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 07:06,Son Güncelleme:

İran'da petrol işçileri grevde

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İran'da petrol işçileri grevde
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Huzistan, Hürmüzgan, Fars ve İsfahan eyaletindeki petrol rafinerilerinde çalışan işçiler maaşlarının ödenmemesi, ücret adaletsizliği ve iş güvenliği konusundaki sorunları gerekçe göstererek grev başlattı.

İran'ın Huzistan, Hürmüzgan, Fars, İsfahan eyaletindeki petrol rafinerileri işçileri maaş ve sosyal haklarının verilmemesi gibi nedenlerle greve gitti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentindeki Razi Petrokimya Şirketi çalışanları, maaş adaletsizliği ve işçi temsilcilerinin şirkete girişlerine izin verilmemesi gerekçesiyle grev başlattı.

İsfahan Petrol Rafineri Şirketi çalışanları da maaşlarını alamamaları nedeniyle grev yapan işçiler arasına katıldı.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan, Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ve Fars eyaletindeki Lamerd petrol rafineri işçileri, geçtiğimiz günlerde, maaşlarının ödenmemesi ve iş güvenliğinin olmaması gibi nedenlerle grev başlatmışlardı.

HEFT TEPHE ŞEKER FABRİKASI'NDA GREV 51'İNCİ GÜNÜNDE

Öte yandan, Huzistan eyaletindeki Heft Tephe Şeker Fabrikası işçilerinin, maaşlarının ödenmemesi ve sosyal haklarının verilmemesi gerekçesiyle başlattıkları grev 51'inci gününe girdi.

İran'da maaşları ödenmediği gerekçesiyle geçen yıl günlerce gösteri düzenleyen Heft Tephe Şeker Fabrikası işçilerinden ikisine ve gösterilere destek veren bir aktiviste beşer yıl hapis cezası verilmişti.

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