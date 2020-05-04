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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

İran'da ev kiraları tırmanışa geçti

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İran'da ev kiraları tırmanışa geçti
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İran'da ev kiralarının yüzde 30'dan fazla zamlandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede ev kiralama ücretlerindeki artış son iki yılın üstüne çıktı.

Açıklamada, 2018'de ortalama kira artışının yüzde 22,4 ve 2019 sonunda yüzde 28,4 olarak tespit edildiği hatırlatılırken, 2020'nin ilk aylarında bu oranın yüzde 31,6'ya çıktığı aktarıldı.

Ekonomik sorunların zaman zaman halk ayaklanmalarına yol açtığı İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok işyerinin kapandığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor.

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