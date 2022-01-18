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İran-Van arasında uçak seferleri başlıyor

#İran#Van#Uçak

Van’ın ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler, 31 Ocak tarihi itibariyle Tahran kentinden uçakla Van’a taşınacak.

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İran'a ait özel bir havayolu şirketinin düzenleyeceği ilk deneme uçuşları her hafta pazartesi ve cuma günleri sefer yapacak. 31 Ocak'tan itibaren yapılacak ilk seferlerle uçaklar Tahran Havalimanı'ndan saat 18.30'da kalkış yaparak Van Ferit Melen Havalimanı'na saat 19.30'da iniş yapacak. Bu çerçevede havayolu şirketi yetkilileri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, düzenlenecek Tahran-Van uçak seferleri hakkında bilgiler paylaşılarak, bazı kararlara varıldı.

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“İLK DÖRT UÇUŞ İÇİN UZLAŞMAMIZ SAĞLANDI”

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tahran'dan Van'a turistlerin direkt ulaşımını sağlamak için özel bir havayolu şirketiyle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Uçak seferlerinin 31 Ocak Pazartesi günü başlayacağını ifade eden Bilmez, "Başkonsolosluğumuz üzerinden İran'dan bir firmayla görüşmelerimiz oldu. Firma yetkilileri buraya geldi. Uçuşlarla ilgili görüşmelerde bulunduk. Tahran-Van uçuşları başlayacak. Devlet Hava Meydanlarına resmi müracaatlarını yapmışlar. Eksik olan evraklarını en kısa sürede tamamlayacaklar. Şu an ilk dört uçuş için uzlaşmamız sağlandı. 31 Ocak'ta ilk seferler başlayacak. Uçuşlar ilk etapta haftanın 2 günü yapılacak. Sefer sayısı talebe göre artırılabilir. 120 kişilik Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla seferler düzenlenecek” dedi.

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Uçak seferlerinin kentin ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağlayacağının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnafımız yeni tip korona virüs salgını sebebiyle bir süre sıkıntı yaşadı. İranlı turistler hem kent ekonomisine hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır."

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“VAN'IN TURİZMİNİ HAREKETLENDİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ”

Tahran'dan Van'a haftada 2 gün uçak seferi düzenleyeceklerini dile getiren firma yetkilisi Mahdi Arghand ise "Uçuşların her gün yapılmasını hedefliyoruz. İran'ın başka şehirlerinden de Van'a uçuşların yapılması için çalışıyoruz. Van'ın turizmini hareketlendirecek adımlar atıyoruz. Desteklerinden ötürü Van Valisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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#İran#Van#Uçak

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