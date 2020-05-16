İran karpuzuna 300 dolar sınırı geldi
Karpuz çiftçisi, son yıllarda ucuz İran karpuzuyla rekabet edemediği için üretimden vazgeçerken, Ticaret Bakanlığı bugünkü karpuz hasadı öncesi kritik bir karar aldı.
Buna göre başka ülkelerden tonu 300 doların altında fiyatla karpuz ithal edilemeyecek. Türkiye’de karpuz üretiminin yüzde 25’ini yapan Adana’nın Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu hafta sonu karpuz hasadı başlayacaktı. Bu kararla bayram ettik. Bu yıl tüketicimiz endişelenmesin. Hem karpuz verimimiz çok yüksek fiyatlar uçmayacak” dedi. Son yıllarda çok sayıda Adanalı çiftçinin İran karpuzu nedeniyle ekimi bıraktığını belirten Doğan “Getirilen düzenlemeyle kilosu 2 liranın altında fiyatla Türkiye’ye karpuz ithal edilemeyecek. Bu fiyattan da İran’dan karpuz gelemez” diye konuştu.
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