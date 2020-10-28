Irak'a domates ihracatı yeniden başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2018’de Türkiye geneli 292 milyon dolar olan taze domates ihracatının 2019’da 304 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bu sene 27 Ekim'e kadar 50 ülkeye 247 milyon dolarlık taze domates ihracatının gerçekleştiğini bildiren Uçak, şunları kaydetti:

"Irak’a ise 25 bin 546 ton taze domates ihraç ederek 8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Irak, her yıl belli zamanlarda taze domatesin mevsimsel üretiminin yeterli olması nedeniyle tüm ülkelere kısıtlama getiriyor. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe giren bu uygulama iki gün önce sona erdi. Pandeminin ardından ülkelerde üretimde yerelleşme eğilimi iyice güçlendi. Tarım sektörünü teşvik etmek amacıyla artık birçok ülke kendince bu uygulamaları yapıyor. Irak’a ihracatımız 2019 ve 2018’de 17 milyon dolar tutarındaydı. Sene sonuna kadar aynı ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."

Uçak, Türkiye'nin Rusya'ya yılbaşından 27 Ekim'e kadar olan sürede 51 milyon dolarlık taze domates ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye taze domates üretiminde dünyada dördüncü sırada. 2001’den 2019 yılına kadar olan süreçte taze domates üretimimiz yüzde 50 civarında artarak 13 milyon tona ulaştı." ifadelerini kullandı.