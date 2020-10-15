Irak - Türkiye uçak seferleri yeniden başlatıldı

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, korona virüs (Covdi-19) nedeniyle askıya alınan Irak - Türkiye uçak seferlerin bugünden itibaren yeniden başlatılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, iki ülke arasından hafta içerisinde 7 sefer yapılacağı bildirildi.