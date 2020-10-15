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İHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Irak - Türkiye uçak seferleri yeniden başlatıldı

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Irak - Türkiye uçak seferleri yeniden başlatıldı
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Irak ile Türkiye arasında korona virüsü (Covdi-19) nedeniyle askıya alınan uçak seferleri yeniden başlatıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, korona virüs (Covdi-19) nedeniyle askıya alınan Irak - Türkiye uçak seferlerin bugünden itibaren yeniden başlatılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, iki ülke arasından hafta içerisinde 7 sefer yapılacağı bildirildi.

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