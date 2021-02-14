Irak için üretilen vagonlar yola çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Irak Demiryolları için Kocaeli'de üretilen ve ilk parti teslimatı başlayan vagon tankları yolcu etti. Dilovası'nda kurulu Cryocan firması tarafından Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50'sinin sevkiyatına başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, söz konusu tank vagonların üretildiği Dilovası'ndaki fabrikayı ziyaret etti. Ziyarette firmanın yönetim kurulu başkanı Tekin Urhan'dan bilgi alan Varank, daha sonra üretim tesislerini gezerek, üretimi tamamlanan vagon tanklarını inceledi.



66 ÜLKEYE İHRACAT

Varank, Gebze'de 2009'da kurulan Cryocan'ın yüzde 70 büyüme ortalamasıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasına girdiğini söyledi. Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını kaydederek, "Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirketimiz. Savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor” dedi. Şirketin ihracat performansına değinen Varank, “Cryocan toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini 66 ülkeye ihraç etmektedir” dedi. Varank, firmanın, demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk anahtar teslim Petrol ve LPG Vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurguladı.

100 VAGON DAHA

Tekin Urhan da 10 yıldır Dilovası'nda kriyojenik ve basınçlı kaplar imal ettiklerini söyledi.

Ürünlerinin likit sanayi gazlarının depolanmasında kullanıldığını belirten Urhan, tasarım, Ar-Ge ve üretimi tamamen Dilovası'ndaki tesislerde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Urhan, Irak'ın toplam 2 bin vagon tankla petrol taşımacılığını demir yoluna kaydırmayı planladığı bilgisini vererek şöyle devam etti: “Irak Demiryolları şu anda petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak üzere bir proje yürütüyor. Irak Demiryolları bu projede yoluna Cryocan ile yürümeye karar verdi. Şu anda 50 tankın ilkini gönderiyoruz. 400 adede kadar devam edecek bu üretim. 2022 yılının sonuna kadar teslimatlarımız devam edecek.” Bu yıl sonuna kadar 100 vagonun daha teslimatını yapmayı hedeflediklerini aktaran Urhan, “Şu anda ilk vagon tanklarımızın teslimatını yapıyoruz. Sanayi Bakanımız bizimle beraber, bunun heyecanı içindeyiz. Bugün itibarıyla uğurluyoruz. Karşı tarafta da Irak Ulaştırma Bakanı karşılayacak" ifadelerini kullandı. Urhan, Irak için ürettikleri tank vagonlarda fuel-oil, crude oil veya LPG depolandığı bilgisini vererek, “Tamamen yine tasarımı bize ait. Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretiliyor. İkinci adım olarak LPG'nin demir yollarında taşınmasına yönelik projeler için LPG vagon tank üretimine başladık. İlk prototip hazır” dedi.