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İpotekli tapuda zafer vatandaşın

#İpotek#Tapu#Tüketici Mahkemesi
İpotekli tapuda zafer vatandaşın

Tüketici mahkemesi, ödemesini yaptığı halde tapusunu almayan kişinin açtığı davada önemli bir karar verdi. Mahkeme, tapu üzerindeki 30 milyon liralık banka ipoteğini kaldırdı. Müteahhit adına olan tapunun da tüketici adına tescil edilmesi yönünde karar verdi. Karar, benzer sorunu yaşayan çok sayıda tüketici için emsal teşkil ediyor.

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Snayici Ferhat Nas, Kadıköy Fikirtepe’de bir daire almaya karar verdi. Nas, yaptığı araştırma sonrası, konut sektörünün önde gelen bir firmasının yeni başlanacak projesinde karar kıldı. Taraflar, Ocak 2015’te, 950 bin liralık bedel üzerinde anlaştı. Nas ödemelerini zamanında yaptı ve ‘borcu yoktur’ yazısı aldı. Şubat 2017’ye gelindiğinde proje tamamlandı; Nas da dairesini teslim aldı. Daire, Nas’a teslim edilmesine karşın tapu devri yapılmadı. Nas, tapuda, bir katılım bankasının ipoteğinin olduğunu görünce, “İpoteği kaldırın tapuyu o şekli ile adıma alayım” dedi. Müteahhit firma ile Nas arasında yapılan bir dizi görüşmeye rağmen, tapudaki ipotek sorunu çözülemedi. Dolayısı ile Nas da, tapusunu alamadı.

Nas, dava açma yoluna gitmeden önce firmaya ihtarname gönderdi.

TEDBİR TALEP ETTİ

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Ancak olumlu bir gelişme olmadı. Bu kez Nas, İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde Nas’ın üç temel talebi yer aldı. Nas, ilk olarak tapunun üzerine tedbir konulmasını istedi. Nas, dava dilekçesinin devamında, dairenin üzerindeki ipoteğin kaldırılıp kendi adına tescil edilmesi yönünde karar verilmesini istedi.

SONUCUNA KATLANSIN

Hem müteahhit firma hem katılım bankası davalı konumda yer aldı. Banka adına dava dosyasına sunulan savunma dilekçesinde özetle, “Davacı (Ferhat Nas), satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmemiş. Fahiş bir hata yapan davacı, sonucuna da katlanmak zorunda. Müvekkil banka, iyi niyetli üçüncü kişi konumunda. Banka ile firma arasında, genel kredi sözleşmesi var. Verilen krediye karşılık, tapuya ipotek konuldu. Bu işlem yapıldığında da tapuda herhangi bir şerh yoktu. İpoteğin kaldırılması talebi reddedilsin” denildi. Müteahhit firma adına yapılan savunmada ise, Nas’ın, tapu devri için yapılan çağrılara dönüş yapmadığı kaydedildi. Şirketin bir kusurunun olmadığı kaydedilen savunmada, davanın reddine karar verilmesi istendi.

Tüketici mahkemesi, yargılama aşamasında ilk olarak, dairenin başka birilerine devrine karşı tedbir kararı verdi. Mahkeme, alınan bilirkişi raporu sonrası önceki gün kararını verdi. Mahkeme, bankanın 30 milyonluk ipoteğini kaldırdı. Mahkeme ayrıca, müteahhit firma adına kayıtlı olan dairenin Nas adına tescil edilmesine karar verdi. Karara, davalı tarafların itiraz etme hakkı bulunuyor.

‘TAPUYA ŞERH ETTİRİN’

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BENZER sorunu çok sayıda kişinin yaşadığına vurgu yapan Av. Necip Şenel, tüketicileri, “Satış sözleşmesini mutlaka tapuya şerh ettirsinler” sözleri ile uyardı. Av. Necip Şenel, “Bu karar Fikirtepe bölgesi için bir ilk. Bu bölgede bu şekilde olan binlerce daire var. Proje bazlı taşınmazlardaki tescil sorununun yargı kararları olmaksızın aşılması mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

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#İpotek#Tapu#Tüketici Mahkemesi