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İplik yerine kum geldi

#Kumaş#Kum#İplik
İplik yerine kum geldi

Kumaş üretimi yapan işinsanı Yunus Deniz, Çin’deki bir firmadan iplik sipariş etti. Mersin’deki limana önceki gün gelen gemiden indirilen konteynerden iplik yerine çuval çuval deniz kumu çıktı. Hürriyet’e konuşan Yunus Deniz “Konteyner Çin’deki limanda kontrol ediliyor. Oradaki görevlilerin bunu fark etmemiş olması imkânsız, organize bir dolandırıcılık. Hakkımızı arayacağız, Çin ile iş yapanlar da dikkatli olsun” dedi.

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KUMAŞ üretimi ve ticareti yapan Yunus Deniz, ‘Bireser Tekstil’ adlı firması üzerinden Çin’den iplik ithal etmek için araştırmalara başladı. Alibaba adlı dünyaca ünlü e-ticaret sitesi üzerinden Çin’deki bir firmaya ulaştı. Firmadan ilk partide deneme amaçlı olarak 100 bin dolarlık iplik sipariş etti. Paranın yarısını peşin ödedi. İplikleri taşıyan konteyner Çin’den 3 Eylül’de gemiye yüklendi. Gemi önceki gün Mersin Limanı’na yanaştı. Yunus Deniz, konteyneri teslim alınca paranın kalan kısmını da ödedi. Ardından konteyner incelenmek üzere antrepoya alındı. Gümrük memurları resmi mühürleri kırdı, kapaklar açıldı. Ancak hem gümrük memurlarını hem de Yunus Deniz’i bir sürpriz bekliyordu. Zira konteynerde iplik yerine yüzlerce çuval deniz kumu vardı.

İplik yerine kum geldi

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‘GEMİ GELİNCE SEVİNMİŞTİM’

Yunus Deniz, başından geçenleri Hürriyet’e şöyle anlattı: “Bu şirketten ilk defa mal almıştık. Günlerdir geminin gelmesini bekliyorduk. Nihayet gemi gelince sevindik. Çünkü fabrika iplikleri bekliyordu. Gerekli kontroller için oradaki yetkililer tarafından mühürler kırıldı ve konteyner açıldı. İçinden kum çıktı. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Normalde 931 karton iplik olması lazımdı. Kumaş üretmek için ithal etmiştik. Fabrikaya gidecekti. Bu sipariş denemeydi. İyi çıkarsa tekrar sipariş edecektik. Allah’tan ki ilk siparişte böyle oldu. Eğer beş konteyner ürünü hep birden sipariş etmiş olsaydık yanmıştık. 500 bin dolar zararımız olacaktı. Şimdi zararımız 100 bin dolar.”

İplik yerine kum geldi

ALİBABA’DAN DA ŞİKâYETÇİ OLACAĞIM

Firmayla yapılan yazışmaların sürdüğünü belirten Deniz, “Alınan cevaplar ipe un serme gibi. Başka arkadaşlarımız da orada ama firmaya ulaşılamıyor artık. Dolandırıldık, kandırıldık. Eğer kum ithalatı yasal izne tabii bir ürün olsaydı o zaman başka bir sıkıntı daha yaşayacaktık. Yalan beyan ve beyan edilenden farklı ürün ithal etmekten dolay hem ceza alacaktık hem yargılanacaktık, buna da şükür. Çin ile ticaret yapan vatandaşlar işlerini sağlam yapsınlar. Daha büyük vurgunlar da yapılabilir. Biz hem Dışişleri Bakanlığı hem de diğer resmi makamlar nezdinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Ürün Çin’deki limandan çıkarken kontrol ediliyor. Evrakta beyan edilen ürün ile konteynerdeki ürün karşılaştırılıyor. Dolayısıyla limandaki görevliler iplik ile kumu ayırt edemeyecek durumda değiller. Dolayısıyla bu dolandırılmanın Çin’deki resmi birimlerle organize bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Firmayı Alibaba diye bir siteden bulmuştuk. Alibaba’dan da şikâyetçi olacağız. Kumlar şimdi gümrüğün muhafazası altında. Dolandırıldığımızın delili olarak depoda tutuluyor” diye konuştu.

İplik yerine kum geldi

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#Kumaş#Kum#İplik

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