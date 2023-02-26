Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İpliğin başkentinde makineler sustu

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#İplik
İpliğin başkentinde makineler sustu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 07:00

Türkiye iplik üretiminin kalbi olan Kahramanmaraş’ta makineler sustu. Kentteki makine hatlarının yüzde 35’i kullanılamaz halde. Bölgeye uzun yıllardır anahtar teslim fabrika kuran Teco Başkanı Fatih Zülkadiroğlu’nun telefonlarını “Abi benim makineyi nasıl satarız” talebi kilitledi. Zülkadiroğlu, “Bina sağlam bile olsa makine hattı yılan gibi kıvrılmış. Makinelerin yüzde 20’si hurdaya ayrılır. Gerisi Hindistan, Pakistan, İran’a satılır” dedi.

Haberin Devamı

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta tüm dünyaya iplik üreten makineler susmuş durumda. 155 bin tekstil işçisinin dededen bu yana ekmek kapısı olan, Türkiye’nin en iyi iplik ustalarına evsahipliği yapan fabrikaların büyük bölümü yıkıldı. Binası sağlam olan fabrikalarda ise iplik makineleri hasarlı. Kahramanmaraş, Türkiye’nin iplik üretiminin kalbi niteliğinde. Kentteki 360 ihracatçının Türkiye’nin dış ticaretine yıllık katkısı yaklaşık 1 milyar dolar. Ancak büyük yıkımın tam kalbinde olan bu tesisler işçisinden ustasına, yöneticisinden patronuna kadar tarihte görülmemiş bir kayıp yaşadı.

YÜZDE 35’İ KULLANILAMAZ

Dededen bu yana sadece Güneydoğu Bölgesi değil Hindistan’dan Almanya’ya kadar uzanan hatta iplik fabrikaları kuran, makine mühendisi Fatih Mehmet Zülkadiroğlu’nun telefonları susmuyor. Teco Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı olan Zülkadiroğlu, “Bütün bölgede yıllardır iplik fabrikası kurarız. Avrupa’dan iplik makineleri getirir, buradaki ikinci el makineleri de İran, Pakistan gibi ülkelere taşır, orada yeni fabrikalar yaparız. Deprem Kahramanmaraş’taki iplik fabrikalarında büyük hasara yol açtı. Telefonlarım ‘Abi benim makineyi nasıl satarız’ diyen müşterilerimin mesajlarıyla kitlendi” dedi.

Haberin Devamı

İpliğin başkentinde makineler sustu

Fatih Mehmet Zülkadiroğlu

Kahramanmaraş genelindeki iplik makinelerinin yüzde 30-35’inin kullanılamaz hale geldiğini belirten Zülkadiroğlu, bunların yüzde 15-20’sinin hurdaya çıkacağını ifade etti. Deprem nedeniyle Mersin’de bir dağ evine ofisini taşıdığını söyleyen makine mühendisi, “Buradan kalkıp Maraş’taki fabrikalara gidiyoruz. Bölgeyi inceledik. Hasar çok büyük. Binalar yıkılmış, yıkılmayanların da içindeki makineler kullanılamaz hale gelmiş” şeklinde konuştu.

‘SAT, KURTUL, YENİSİNİ AL’

Fatih Zülkadiroğlu, görüştüğü iplik tesisi patronlarının, “Şimdi ne olacak” sorusuna, “Sat, kurtul, yenisini al” yanıtını verdiğini söyledi. Neden başka çare olmadığını da şöyle açıkladı: “Maraş’ta Avrupa kalitesinde üretim yapılıyor. Bu makineler yüksek devirle çalışır. En az yüzde 95 randımanla çalışması lazım. Yüzde 80’de zarar eder. Çünkü enerji, işçilik pahalı. Ayrıca ustalar da Maraş’tan gitmiş. İplik üreticileri ‘Benim makineyi satalım’ diyor. İkinci el makine olarak Hindistan, Pakistan, İran, Mısır gibi ülkelere satacağız hepsini.”

Haberin Devamı

Fatih Zülkadiroğlu’nun dikkat çektiği bir nokta da var: “Pandemi döneminde kentteki eski iplik üreticilerine makine yenileme teşviki verilmişti. Yeni siparişler vermiştik, eskilerini de yer açmak için satıyorduk. Yeni makinelerin bir kısmı bu yıl gelecekti. Bu açıdan bir şans var ama yeni depremler bekleniyor. Bir iplik makinesi 10-20 milyon Euro. Binalara koymaya çekiniyorlar.”

İpliğin başkentinde makineler sustu

ADIYAMAN’DA İŞÇİLERE KONTEYNER VERİLİYOR

Deprem bölgesinde çok sayıda fabrikası bulunan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, “Bu hafta Adıyaman’da yüzde 10 kapasiteyle başlarız. Her hafta yüzde 20 eklenir. Deprem bölgesindeki tüm çalışanlarımıza 10’ar bin TL destek veriyoruz. Fabrikaların yanına aileleriyle kalabilecekleri konteynerler kuruyoruz” dedi. 

Haberin Devamı

‘KISA ÇALIŞMA BİRKAÇ AYIMIZI KURTARIR’

Kahramanmaraş’ta üretim yapan Arsan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan da kentteki tüm tesislerin büyük hasar aldığını söyledi. Kısa çalışma ödeneği, işçi çıkarma yasağı gibi kararların sanayicinin önünü görebilmesi açısından önemli olduğunu belirten Arıkan, “iplik makineleri S şekline gelmiş, ayarları bozulmuş. Şu anda sigorta şirketleriyle hasar tespiti için uğraşıyoruz” diye konuştu.

İpliğin başkentinde makineler sustu

‘BUNDAN FAZLASI KIYAMETTİR’

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz de kentteki durumu, “Çok büyük bir felaket yaşadık. Her halde bundan fazlası kıyamettir” sözleriyle ifade etti. Öksüz, şu bilgileri verdi: “Çalışanlarımız gitti. Çalışanlar için 500 konutluk proje hazırladık. TOKİ modeliyle çalışabiliriz. Daha sonra sayıyı 1000’e çıkaracağız. Sanayiciler olarak göçü önlemenin yollarını bulmamız gerekiyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#İplik

BAKMADAN GEÇME!

Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi
Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem