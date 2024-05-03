iPhone satışlarındaki düşüş ile Apple'ın kârı azaldı

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ABD'li teknoloji devi Apple, üç aylık kârının azaldığını açıkladı. Ancak şirketin benzeri görülmemiş 110 milyar dolarlık bir hisse geri alımını duyurmasıyla kâr rakamları piyasa tahminlerini aştı. iPhone üreticisi bu yılın ilk üç ayında 90,8 milyar dolarlık gelir üzerinden 23,6 milyar dolar kâr bildirdi.

Mali İşler Direktörü Luca Maestri, "Apple'ın geleceğine olan güvenimiz ve hisselerimizde gördüğümüz değer göz önüne alındığında, şirketimiz hisse geri alımları için ilave 110 milyar dolar tutarında yetki verdi" dedi.

Hisseler, geri alım programının desteğiyle piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 6 artışla 183 dolara yükseldi.

Beklendiği gibi iPhone satışları, Çin'den gelen baskı ve Huawei'den gelen rekabetin artmasıyla düştü.

Silikon Vadisi devi, ana para kaynağı olan iPhone satışlarından 45,7 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde yüzde on düşüşle 51,3 milyar dolardı.

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Kazanç rakamları, kilit Çin pazarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iPhone satışlarının 17,8 milyar dolardan 16,4 milyar dolara gerilediğini gösterdi.

Teknoloji devi Huawei geçtiğimiz günlerde, ABD yaptırımlı firmanın rakip Apple'ın satışlarını ısırmaya devam etmesi nedeniyle ilk çeyrek kârının yıllık bazda beş kat arttığını bildirdi .