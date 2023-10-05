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iPhone 15 Pro ve Pro Max'lerde sorun! Apple kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Apple#İphone 15 Pro#Telefon
iPhone 15 Pro ve Pro Maxlerde sorun Apple kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 10:53

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max’teki ısınma probleminin önüne geçmek için iOS 17 güncellemesi yayınlamayı planlıyor.

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Apple, iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorununu kabul etti ve güncelleme yayınlayacağını söyledi. Yapılan açıklama, “iPhone’un ısınmasına yönelik birkaç durum tespit ettik. Telefon yeni kurulduktan veya geri yüklendikten sonraki ilk birkaç gün boyunca biraz ısınabilir. Bu durum arka plandaki etkinlikten dolayı kaynaklanıyor. Ayrıca iOS 17’de bazı kullanıcıları etkileyen bir hatanın olduğunu tespit ettik. Bu hata yazılım güncellemesiyle düzeltilecek. Bir başka sorun da 3. parti uygulamaların son güncellemeleriyle ilgili. Bu güncellemeler sisteme aşırı yüklenmeye neden oluyor. Uygulama geliştiricileriyle gerekli düzeltmeler için birlikte çalışıyoruz” denildi.

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iOS 17 güncellemesinin A17 Pro çipinin performansını düşürmeyeceği, sorunun güvenlik riski oluşturmadığı ve iPhone 15 Pro’ların performansını da uzun vadeli etkilemeyeceğini belirtildi. iOS 17 güncellemesinin yakın zamanda çıkması bekleniyor.

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#Apple#İphone 15 Pro#Telefon

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