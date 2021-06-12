iOS 15 tanıtıldı

Yeni işletim sistemi sürümünde FaceTime, bildirimler, Mesajlar, Haritalar ve Safari tarayıcı özelinde birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuluyor. En dikkat çeken özelliklerden biri yeni eklenen canlı metin özelliği. Bu özellikle fotoğraflarda bulunan metinler (örneğin bir tabela, menü, kitap vb.) otomatik olarak tanınıyor ve sadece fotoğrafa dokunarak fotoğrafta gözüken numarayı arayabiliyor, e-posta gönderebiliyor veya adres tarifi alabiliyorsunuz.

Ayrıca İngilizce, Çince, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde yine canlı metin özelliği sayesinde iPhone kamerasını doğrulttuğunuz metinlerin çevirisini de yapabiliyorsunuz. Beta sürümü uygulama geliştiriciler için kullanıma açılan işletim sisteminin yeni sürümü, sonbaharda tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak. Yeni işletim sistemi; iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone Xs serisi, iPhone XR, iPhone X, iPhone 7 serisi, iPhone 8 serisi, iPhone 6S serisi, iPhone SE modelleri ve iPod Touch 7. jenerasyon cihazlara yüklenebilecek.

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