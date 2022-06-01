İnternetteki ev satışı Maliye’ye bildirilecek

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Tebliğe göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının teminine yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar, söz konusu ilanlara ilişkin aylık dönemler halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi verecek. İnternet sitelerine ilan verenler de Maliye’ye bildirilmesi gereken bilgileri ilanları verdikleri sitelere vermek zorunda kalacaklar.

İLKİ 1 AĞUSTOS’TA

Tebliğe göre ilk bildirim 2022 haziran ayı için olacak. Haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos’a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos’a kadar bildirim yapılacak. Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ilk kez verilen ilanlara ilişkin bildirim, 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak. İlan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesi gerekirse, bu durum uygun yöntemlerle duyurulacak ve bu duyuruya rağmen bildirilmesi zorunlu olan bilgilerini tamamlamayanlar Başkanlığa bildirilecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere ceza kesilecek.

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KİRA ANLAŞMAZLIĞINI ‘ARABULUCU’ ÇÖZECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışları konusundaki çalışmalara ilişkin, şunları söyledi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıkları bir çalışma yapıyor. Ortaya çıkacak formül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edilecek, ardından

adımlar atılacak. Alternatif çözüm yollarını artırmak gerekli. Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya göndermekte kararlıyız. Hazırlıklar bittiğinde, Meclis’imizin kabulü halinde yasalaşacaktır.”