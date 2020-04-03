İnternette güvenli alışveriş için 9 kural

Teknik açıdan bazı güvenlik önlemlerinin alınması ile güvenle alışveriş yapabilmek mümkün. Avukat Mehmet Aslan, internetten alışverişte bizi bekleyen olası tehlikelere ve kanuni haklarımıza ilişkin detaylı bilgiler vererek, internette güvenli alışveriş için 9 altın kuralı anlattı.

1- WEB SİTESİNDEN EMİN OLUN

İnternette alışveriş yapacağınız sanal mağazanın faaliyet gösteren bir şirketin internet mağazası mı, yoksa sadece internet üzerinde kurulmuş bir mağaza mı olduğundan emin olun. Sitedeki adres ve telefon bilgilerini mutlaka kontrol edin. Dolandırıcılık amacıyla kurulmuş bir siteden alışveriş yapmadığınızdan emin olun. Şikâyet sitelerinde mağaza hakkındaki yorumları dikkate alın.



2- GÜVENLİ BAĞLANIN

İnternet mağazası ile bilgisayarınız arasındaki bağlantının güvenli olması, internetten güvenli bir alışveriş için ön şarttır. Kişisel bilgisayarınız dışında ortak kullanıma açık ve güvenilirliğinden emin olmadığınız bir bilgisayar üzerinden sanal alışveriş yapmayın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL (Secure Sockets Layer) veya SET (Secure Electronic Transactions) protokollerinden birisine sahip olduğundan emin olun

3- HAVALE VEYA EFT İLE ÖDEME YAPIN

İnternetten alışverişin en kritik adımı olan ödeme sırasında güvenli bir yöntem tercih etmek oldukça önemli. Sanal alışverişte kredi kartı kullanmak istemiyorsanız bunun yerine havale veya EFT ile ödemenizi yapın. Para transferinde açıklama bölümüne sipariş numaranızı yazın, ödeme dekontunu mutlaka saklayın.



4- 3D SECURE ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANIN

3D Secure ile internet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışverişler son derece güvenlidir. Visa ve MasterCard’ın geliştirdiği 3D Secure ile ödeme işlemi sırasında internet mağazasından bağımsız bankanın sunucuları üzerinde bir sayfada güvenlik doğrulaması yapılır ve kredi kartı bilgileriniz internet mağazası tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez. Banka işyerine ödemenin alındığı bilgisini gönderir ve ödeme tamamlanır.



5- 3D SECURE YOKSA SANAL KREDİ KARTI KULLANIN

Kredi kartınız ile ilişkilendirilen sanal kartın numarası gerçek kartınızdan farklıdır. Sanal kart limiti anlık olarak değiştirilebildiği için, alışverişinizi yaptıktan sonra limitini sıfırlayarak kartınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. 3D Secure ödeme seçeneği bulunmayan sitelerden alışveriş yaparken sanal kart kullanarak kredi kartınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Sanal kredi kartı kullanıyorsanız, bankanız ile görüşüp gerçek kredi kartınızı internetten kullanıma kapattırmayı unutmayın.



6- ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU MUTLAKA OKUYUN

İnternet siteleri mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu sunmak zorundadır. Tüketiciler, çevrimiçi alışverişlerde de temel tüketici haklarına sahiptir. Kargo yoluyla ürün teslimatı yapıldığı için internetten alışverişlerde Mesafeli Satış Sözleşmesi geçerlidir. Alışverişinizin satın alma sürecini tamamlamadan önce e-ticaret şirketleri size bu sözleşmeleri sunar ve siz bu sözleşmeleri okuduğunuzun onayını verirseniz alışverişiniz tamamlanmış olur. Bu sözleşmeleri okumadan alışverişinize onay vermeyin. Bu sözleşmeyi sunmayan platformlardan asla alışveriş yapmayın



7- SİTENİN İLETİŞİM BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN

Bir sorunla karşılaştığınızda karşınızda muhatap alacağınız biri olmalı. İnternet sitesi üzerinde satış yapan firmaların işletmecileri; tüzel kişiyse ticari unvanlarını, gerçek kişilerse ad, soyadları, telefon, adres ve e-posta gibi iletişim bilgilerini tüketicilerle paylaşmak zorundalar. Bu bilgileri paylaşmayan e-ticaret firmalarından alışveriş yapmayın.



8- KARGO TESLİMATINDA ÜRÜNÜ KONTROL EDİN

Kargo teslimatı sırasında da tüketicilerin hakları bulunuyor. Eksik veya hasarlı gelen ürünler, kargonun geç gelmesi ya da hiç gelmemesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Tüketicilerin kargo teslimatı sırasındaki hakları, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Haklarınıza sahip çıkın.



9- FATURA VE ÖDEME BİLGİLERİNİZİ SAKLAYIN

Faturalarınızı ve ödeme bilgilerini sakladığınız takdirde yasal yollardan hakkınızı arayabilirsiniz. Bir internet sitesinden alışveriş yaptığınızda, ödeme sonrası karşınıza çıkan ödeme bilgilerinin yer aldığı sayfanın yazılı çıktısını ya da sayfanın ekran görüntüsünü alarak elinizde bir kanıt bulundurun. Ayrıca ürünle beraber gelen faturayı da saklamanızda fayda var. İade yapmak istediğinizde bu faturaya ihtiyacınız olacak. Nasıl geleneksel yöntemle bir mağazadan alışveriş yaptığınızda iade ya da değişim için faturasını saklıyorsanız, internet alışverişinde de aynı yöntemi izleyin.