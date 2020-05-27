İnternette güvenli alışveriş için 6 kural

Buna göre vatandaşlar, alışveriş yapılacak site adresinin “https” ile başladığından emin olmalı, adres çubuğundaki isimlere dikkat etmeli, güçlü parolalar belirlemeli, alışveriş sırasında sanal kart kullanmalı, güvenli yerlerden internete girmeli ve sitelere girişte gerektiği kadar kişisel bilgileri paylaşmalı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, internette güvenli alışveriş için sosyal medya hesabından 6 kuralı şöyle sıraladı: