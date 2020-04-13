İnterneti sorumlu kullanalım

Koronavirüs salgını günlerinde ‘dijitalleşme çağı’ çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Online eğitim-öğretim, online bankacılık derken farklı sektörlerden hızla dijital dünyaya adımlar geldi. Bazı sektörler hazırlıklı yakalanırken, bazı sektörlerde de büyük eksiklikler olduğu görüldü. Türkiye’de dijital dönüşüm konusunu yıllardır vurgulayan ve dünyada 50 ülkede faaliyet gösteren Vodafone’un Türkiye CEO’su Colman Deegan ile koronavirüs günlerinde konuştuk.

3 BİN KİŞİYLE AYNI ANDA TOPLANTI

Bu süreçte ne yapıyorsunuz?

İnsanların aileleri ve arkadaşları ile bağlantıda olması, işletmelerin uzaktan çalışma modeliyle faaliyetlerini sürdürebilmesi, sağlık hizmetlerine elimizden gelen desteğin verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam edebilmesi için şebekelerimiz ve uzman ekiplerimiz ile birlikte toplumun hizmetindeyiz. Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Sadece birkaç haftada tüm müşteri hizmetleri ekibimizi, binlerce kişiden bahsediyorum, evden çalışma modeline geçirdik. Şu anda tüm müşteri hizmetlerimiz, evden çalışmaya devam ediyor. Toplantı ve görüşmelerimizi telefon, e-posta ya da görüntülü konferans yoluyla gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 bine yakın çalışanımız ile aynı anda tüm yönetim ekibi, interaktif bir toplantı yaptık.

TRAFİKTE YÜZDE 50 ARTIŞ

Bu süreçte ne kadarlık kapasite artışı yaşıyorsunuz?

Mobil trafikte yüzde 10 , sabitte yüzde 50’ye varan artışlar gözlemliyoruz. Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık. Kesintisiz iletişim için kapasite artırımlarını yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. Son dönemde, dijital kanallarımızın kullanımında önemli artışlar var. Vodafone Yanımda uygulamamızda yüzde 15’e yakın, Vodafone Yanımda web sayfamızda ise yüzde 35’lik trafik artışı söz konusu. Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık dijital etkileşimleri ise 645 milyona ulaştı. Tabii, çok büyük bir değişim yaşadığımız bir dönem ve önceliğimiz öğrencilerin eğitimine, işletmelerin işine devam etmesi olduğu için özellikle sabitte ve mobilde interneti sorumluluk bilinciyle kullanmak gerektiğini de ifade etmek isterim.

MÜHÜRLÜ İSTASYONLAR DEVREYE GİRMELİ

Sizin bir talebiniz oldu mu?

Evet. Farklı beklentiler, öngörüler var. Biz bu dönemde hükümetin aldığı aksiyonları ve inisiyatifleri destekliyoruz. Bu zor zamanlarda hükümet yetkilileriyle sürekli diyalog halindeyiz. Son derece önemli ve hayati bir hizmet sunuyoruz. 3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu var. Şebekelerimizin devamlılığı için talepte bulunduk. Buna ilk olumlu yanıt veren Çınarcık Belediyesi oldu. Mühürlü olan baz istasyonlarımız konusunda aksiyon aldı ve mührü kaldırdı. Herhangi bir kesinti yaşanmaması için çalışıyoruz. Bunun için de tüm belediyelerin yardımına ihtiyacımız var.

HAYATA BAĞLIYORUZ

Sizin dijitalleşme konusunda gerçekleştirdikleriniz neler?

Hatırlarsınız, depremde de mobil iletişimin can kurtardığını, insanların yakınlarıyla haberleşmesini sağladığını görmüştük. Virüs salgınında da iletişim altyapısının insanların yakınlarıyla, işyerleriyle, toplumun geri kalanıyla bağlantıda kalması açısından ne kadar hayati olduğunu anlıyoruz. İnternet, herkesin evlerine çekildiği bir dönemde hayata bağlanmanın tek yolu. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz, insanların sağlığı, çocukların eğitimine, işletmelerimizin kesintisiz şekilde işlerine devam etmesi.

EKİPLER SAHADA KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR

Diğer ülke örneklerini görerek nasıl önlemler hayata geçirdiniz?

Vodafone olarak bu süreçte tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Türkiye’de devletimizin ve milletimizin yanındayız. İletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet sunmanın bilinciyle Türkiye için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz. İletişimin sürekliliği için şebeke saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bizler evde kalalım, ekonomimizin çarkları dönsün, işletmelerimiz faaliyetlerine devam edebilsin diye onlar büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. AVM’lerdeki mağazalarımızı kapattık. Diğer mağazalarımızda ise pazar hariç her gün 12.00-18.00 arasında müşterilerimizin iletişim ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Mağazalarımızda hijyen kurallarına uyuyor, sıklıkla dezenfeksiyon yapıyor ve sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz.

YURTDIŞI DENEYİMLİ

Colman Deegan İrlanda 1973 doğumlu. İrlanda’nın en ünlü üniversitelerinden Trinity Koleji İşletme Bölümü mezunu. Vodafone’a 1998 yılında katılan Deegan, 2007-2011 yıllarında Vodafone Grubu’nun tüm dünyadaki birleşme ve satın almalarından sorumlu direktörüydü. 2011-2014 yıllarında Hindistan’da görev aldı. Vodafone’un Hidistan’da hızlı büyümesine önemli katkıları oldu. 2014-2016 arasında da İtalya’da görev yaptı. 2016 yılında Deegan Türkiye CEO’su olarak atandı. 3 çocuk babası olan Colman Deegan şu günlerde tüm operasyonu evinden yönetiyor. “Bizim dijital ağlar sayesinde sürekli bağlantıdayız” diyen Deegan, bu günlerde çocuklarıyla bol bol oyun oynuyor.

ÖĞRENCİLERİN VE YAŞLILARIN YANINDAYIZ

Vodafone Türkiye’nin ve Vodafone Vakfı’nın bu döneme özel faaliyetleri var mı?

İhtiyaç sahibi kesimlere yardımcı olmak için bazı aksiyonlar alıyoruz: Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladık. 65 yaş üstü müşterilerimize ücretsiz sim kart teslimatı yapıyoruz. Uzaktan eğitime destek veriyoruz. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda kullanılmak üzere, tüm müşterilerimize toplam 6 GB internet tanımladık.