İnternete pandemi etkisi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabit internet abone sayısının son bir yılda, pandeminin etkisiyle hızlı bir şekilde artttığını belirterek, “Yıllık artış oranı yüzde 25’e ulaşmıştır. Pandemi nedeni ile uzaktan çalışma, uzaktan toplantı, sosyal ağlar, video görüşme gibi yüksek veri ihtiyacı olan uygulamalar neticesinde 2020 yılında sabit ve mobil abonelerin veri kullanım miktarı yüzde 50’den fazla artmasına rağmen işletmeci şebekelerinde önemli bir sorun yaşanmamıştır” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Adıgüzel önergesinde “Toplam fiber abone sayısı kaçtır? Fiber ile erişilen hane sayısı kaçtır? Günümüz koşullarında internet erişiminin temel haklar arasında sayılmaya başladığı düşünülürse, her 10 haneden birisinin internet erişiminden yoksun olmasının gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti. Karaismailoğlu, Adıgüzel’in önergesini şöyle yanıtladı:

4,3 MİLYON FİBER KULLANICISI

“Mart 2021 itibarıyla ülkemizdeki sabit internet abone sayısı 17.2 milyonu, fiber internet abone sayısı ise 4.3 milyonu aşmış bulunmaktadır. Son yıllarda sektörde sabit internet tarafında en büyük gelişme gösterilen hizmet türü fiber aboneliklerdir. Fiber abone sayısı 2010 yılında 150 bin civarındayken şu anda her dört sabit genişbant abonesinden biri fiber internet hizmeti almaktadır.

Son bir yılda (Mart 2020 - Mart 2021) sabit internet abone sayısı, özellikle pandeminin de etkisiyle hızlı bir şekilde artmış olup, yıllık artış oranı yüzde 25’e ulaşmıştır. Mevcut altyapılara bakınca kırsal alanların haricinde hanelerin tamamına yakınında sabit internet altyapısı bulunmaktadır.

ŞEBEKELERDE SORUN YAŞANMADI

Pandemi nedeni ile uzaktan çalışma, uzaktan toplantı, sosyal ağlar, video görüşme gibi yüksek veri ihtiyacı olan uygulamalar neticesinde 2020 yılında sabit ve mobil abonelerin veri kullanım miktarı yüzde 50’den fazla artmasına rağmen işletmeci şebekelerinde önemli bir sorun yaşanmamıştır. İşletmeciler tarafından fiber altyapılara yapılan yatırımlar sonucunda, ülkemizde fiber ağların uzunluğunun 425 bin kilometre’ye ulaşmış olmasının şebekelerde sorun yaşanmamasına önemli katkısı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan; toptan düzeyde sunulan hizmetler kapsamında daha önce herhangi bir internet aboneliği olmayan ya da en az üç ay önce aboneliğini iptal ettiren hanelere, giriş seviyesi paketlerinin daha makul ücretlerle sunulmasını sağlayan ‘İnternet Bizden Kampanyaları’, 2017 yılı Nisan ayında yürürlüğe girmiş ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmıştır.”

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