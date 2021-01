'İnternete bağlı cihaz sayısı 2023’te 29 milyarı aşacak'

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD)’ın bu yıl ilkini düzenlediği “İl Temsilcileri Yıllık Değerlendirme Toplantısı’’ gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış bölümüne, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katıldı. Video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantı, MOBİSAD’ın ataması yapılmış 72 ilde ve atama çalışmaları süren diğer illerde bulunan temsilcilerini ve sektör mensuplarını bir araya getirdi. Etkinliğin açılış bölümünde, MOBİSAD İl Temsilcileri, mobil iletişim sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini bu alanda kamunun en yetkili isimleri olan Bakan Yardımcısı Dr. Sayan ve BTK Başkanı Karagözoğlu’na ilk elden iletme fırsatı yakaladı.



BAKAN YARDIMCISI DR. SAYAN: 2023’TE İNTERNETE BAĞLI CİHAZ SAYISI 29,3 MİLYARA ULAŞACAK



Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ‘‘Haberleşme kavramı son 10 yıla kadar insanların birbirleriyle iletişimini ifade ediyordu. Her geçen gün insanlardan çok makinaların, cihazların ve nesnelerin iletişimi için konuştuğumuz bir kavram haline geliyor. İnternete bağlı kişi sayısını rakamlarla ifade edecek olursak; 2018 yılında 10 milyardan az cihaz internete bağlıyken, 5G ve sonraki nesil teknolojilerin de etkisi ile 2023’e geldiğimizde 29,3 milyara ulaşacak. 2030’a geldiğimizde yüzlerce milyara ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bağlantılı cihaz sayısı arttıkça daha güçlü altyapılara ihtiyaç duyuyoruz. Yeni dünya düzeninin en temel unsurlarından birisi de öncelikle güçlü bir iletişim altyapısına sahip olmaktır. Bilgi ve iletişim yapılarının çeşitliliği ülkeler için zenginlik ve refah meselesi haline gelmiş durumda. Haksız rekabetlerin önüne geçmek adına sizden gelen bilgi ve birikimin bizim için çok anlamlı olduğunu söyleyebilirim’’ dedi.



BTK BAŞKANI KARAGÖZOĞLU: 5G’YE EN KISA ZAMANDA YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GEÇMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada; ‘‘Günümüz dünyasında üretim ve hizmet sistemleri emek ve sermaye gibi gelenekselleşmiş yapıdan dijital bir yapıya bürünmeye başladı. Nesnelerin interneti ile beraber birbirleriyle konuşabilen akıllı sistemler geliştiriliyor. Makine öğrenmesi ile kendi kendini yönetebilen otonom sistemler alanımızı şekillendiriyor. Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler hepimiz için sosyal yaşam ve iş görme biçimlerini de değiştirdi. Hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknolojilere ulaşabilme ihtiyacının oluşması güçlü mobil teknolojilerini öne çıkartıyor. Ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda mobil şebekelerin yaygınlığının, kalite noktasında yükselen bir trend haline geldiğini görüyoruz. Rakamlarla ifade etmek gerekirse; Türkiye’de 83 milyon mobil abone ve buna karşılık yüzde 99,6 penetrasyon olduğunu görüyoruz. 0-9 arası yaş nüfus haricinde rakamları incelendiğimizde mobil penetrasyon yüzde 109 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da herkesin bir mobil cihazı olduğunu bize kanıtlıyor. Dijital dönüşüme giden yolda en önemli hızlandırıcılardan biri de hiç şüphesiz mobil cihazlar. BTK olarak teknolojik gelişmelerin kalbindeyiz. Geleceğin teknolojilerini ülke vatandaşlarına sunmak için çalışmalara devam ediyoruz. Gündemde yer alan 5G’ye en kısa zamanda yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağlamak adına bunun vizyonunu ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu toplantının güzel sonuçlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.



PROF. DR. ALKİN: MOBİL SİSTEMLERİN ETKİLİ YÜRÜTÜLMESİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR



İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, ‘‘Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) olarak 10 yılı geride bıraktık. Bu süreç içerisinde, MOBİLSİAD ve MOBİSAD arasındaki kardeşlik çok önemli bir süreci de beraberinde getirdi. Bu alanda MOBİSAD’a yeni bir sinerji getirmek noktasında çalışmalar devam ediyor. BTK bizim için çok değerli. Hem mobil iletişim hem de Türkiye’nin dijital haberleşme ve iletişim anlamındaki olağanüstü dönüşümünde üstelendiği görev önemli bir yere sahip. Günümüzde gözetleyici kapitalizm kavramını ciddiyetle tartışıyoruz. İçinde bulunduğumuz günlerde uluslararası sosyal medya mecraları ile ilgili tartışmaların alevlendiği, ülkelerin kendi güvenliğini sağlamak adına milli, yerli donanım ve yazılımlarla ülke içerisindeki verilerini saklamasına şahit oluyoruz. Bu süreçte hiç şüphesiz ki mobil sistemlerin etkili bir şekilde yürütülmesi ve özellikle akıllı cihazların veri iletiminin olağanüstü güvenli bir şekilde ve yüksek bir kaliteyle gerçekleştirilmesinin sağlanması büyük önem arz ediyor. Akıllı cihazlardan başlayarak haberleşmenin olağanüstü güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürümesi adına dijital donanım ve dijital yazılım boyutunda önemli misyonları ortaya koyan görevleri üstleniyoruz’’ diye konuştu.



MOBİSAD BAŞKANI TURNACI: SEKTÖRÜMÜZÜN HAK ETTİĞİ BÜYÜMEYE ULAŞMASINI AMAÇLIYORUZ



MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi; ‘‘Bugünün asıl ev sahibi ülkemizin tüm illerine yayılmış adeta Türkiye’nin mozaiği haline gelmiş değerli il temsilcilerimizdir. Bugün MOBİSAD’ın iletişim ağlarımızın adeta kalbinde bulunan Türkiye’nin her ilini bütünleştiren tek ses ve tek nefes olan kamu ve özel sektörü bir araya getirerek, sektörümüzün hak ettiği büyümeye ulaşmasını amaçlıyoruz. En son İstanbul Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız rapora göre 170 bin direkt 800 bin dolaylı istihdam oluşturuyoruz. Tüketicilerimizin aldığı hizmeti doğru platformda toplayarak ilgili kurumlara hızlı bir şekilde iletmek MOBİSAD’ın ve tüm il temsilcilerimizin en temel sorumluluğudur. Ülkemizin her köşesinde bulunan sektör mensuplarımızın sosyal ve ekonomik katkıları yadsınamaz. Pandemi döneminde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağında sektör üyelerimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir bağ oluştu.”



Etkinliğe katılan MOBİSAD Mersin İl Temsilcisi Melis Yıldız, kadın istihdamını artırmak adına çalışmalar yapacaklarının altını çizerken, “İl temsilcilerimiz ve sektör paydaşlarımız ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını yanımıza alarak kadın istihdamını artırmak adına çalışmalar yapmak arzusundayız” dedi. Etkinliğin bir başka katılımcısı olan MOBİSAD Gümüşhane İl Temsilcisi ve Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay; ‘‘MOBİSAD ailesi olarak 83 milyon mobil aboneye kaliteli hizmet veriyoruz. Ancak illegal sektörlerle kayıt dışı durumlar, sektöre büyük zarar vermeye başladı. Bu noktada standartsızlık ve sertifikasyonsuzluk sektörümüze zarar veren en temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin her türlü bilgi teknolojileri ile ilgili aldığı kararlara sahip çıkacağız. O kararların ülkemizde uygulanması noktasında tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek adına çalışmalar yapacağız’’ şeklinde konuştu.



Etkinliğin geri kalan bölümü ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu bölümde, derneğin il temsilcileri sektörle ilgili sorunlarını aktardı.