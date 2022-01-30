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İnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' kararı

#Ayıplı Hizmet#Konya#Tüketici Hakem Heyeti
İnternet sağlayıcısına ayıplı hizmet kararı

Konya'da hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Bilirkişinin hazırladığı raporda internet sağlayıcısının 'ayıplı hizmet' verdiği belirtilince mahkeme, mağdurun ödediği cayma bedelinin iadesine hükmetti.

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Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 6 Eylül 2019'da aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmaya abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilenden internet hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı.

Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkararak internet hızını da yükseltti. Yine aynı durumla karşılaşan Kızılçay, 01.10.2020 tarihinde aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi. Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 2021 yılı Kasım ayında kazandı.

İnternet sağlayıcısına ayıplı hizmet kararı

VERİLEN TAAHÜTÜN EN AZ 75'İ KARŞILANMAK ZORUNDA

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Onur Kızılçay'ın avukatı Emre Akman, internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurması gerektiğini belirtti.

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Akman, “Tüketici Kamu Heyeti kararına ilişkin bir icra takibi vardı. Bununla alakalı firma bize bir iptal davası açtı. Bu icra takibinin durdurulması için. Çünkü kendilerinin bize söylediği cayma bedelinin yansıtılabileceği, sözleşmede taahhüt edilen hızın örnek veriyorum 16 megabit değil de 16 megabite kadar olduğu söylenerek, aslında kullanıcıyı aldattıklarını ikrar etmiş oldular. Bizim davamız sonuçlandı. Örneğin 16 megabit bir internet alıyorsun, bunun en az yüzde 75’ini internet sağlayıcı vermek zorunda. Eğer veremiyorsa bizim bu gerekçeli kararımızda olduğu gibi, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşı internet sağlayıcısını hiçbir cayma bedeli ödemeksizin iptal ettirebilecekler. Bunun geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmış olması artık bu durumun kanunileşmiş olduğunu gösterir” dedi.

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BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'AYIPLI HİZMET'

Bilirkişi raporunda ‘Eğer bir internet sağlayıcısı size gerekli unsurları vermiyorsa, söylemiyorsa ve internet hızını sağlamıyorsa gerektiği gibi bu bir ayıplı hizmettir’ denildiğini hatırlatan Akman, “Büyük internet sağlayıcı firmaları bu konuda bizi etkisi altına almıştı. Çıkan gerekçeli kararımızda 'ayıplı hizmet' olduğuna mahkeme karar verdi” diye konuştu.

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#Ayıplı Hizmet#Konya#Tüketici Hakem Heyeti

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