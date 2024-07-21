İnternet platformlarına vergi görevi

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen hafta görüşülen vergi paketiyle Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Değişiklikle aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının, e-ticarette aracılık yaptıkları mal satışları ve hizmet alımlarına yönelik ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılabilmesinin önü açılıyor. Buna göre, e-ticaret platformları, kendilerine mal ve ürün sağlayan tedarikçi firmalarından ön tedarik yöntemiyle vergi tahsili yapacak. Aynı düzenlemeyle Cumhurbaşkanı’na vergi tevkifatına tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme türleri, sektörler ve iş grupları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi de veriliyor.

Komisyon görüşmelerinde AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu düzenlemeye ilişkin olarak “Bu değişiklik Trendyol’un, Hepsiburada gibi pek çok e-ticaret platformlarının, tedarik sağlayıcılarının alt anlamda onlara ürün satan ve onlar üzerinden tüketiciye intikal eden ürünlerin vergilendirilmesinde bu firmaları tevkifat yapmakla mükellef hâle getiren bir düzenleme.

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PLATFORM STOPAJ KESECEK

Gerçekten kayıt dışılığın önlenmesi açısından e-ticaret platformlarını ödevlendiren önemli bir düzenleme. Alttaki firmalar adına bu platformların tevkifat yapıp ön vergiyi onlar adına ödemelerini yükümlendiren bir düzenleme” diye konuştu.

HAKSIZ REKABET ELEŞTİRİSİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu ise, zaten kayıt altında bir sektör olduklarını belirterek, “Bir ürünü gidip mağazadan alırsanız böyle bir stopaj yok ama online bir pazaryerinden alırsanız böyle bir stopaj oluyor, bunun haksız rekabet olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ÖN VERGİLEME İÇİN GETİRİLİYOR

Teklif sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, son yıllarda elektronik ortamda yapılan ticaretin çok ciddi büyüdüğüne dikkat çekerek, “Trendyol’dan aynı işlemle 10 farklı ürün siparişi verdiğinizde biri Konya‘dan, biri Bursa‘dan, biri Manisa’dan, biri başka yerden gelme durumu olabiliyor. Çünkü tedarikçi olan ana firma ürünleri kendisinin daha önceden anlaşma yaptığı yerlerden temin etmek durumunda. Ön vergileme noktasında getirilmiş bir düzenlemeye gittik” dedi.

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Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar da, öncelikle vergi güvenliği açısından bir ön vergileme yapmak istediklerini dile getirerek, “Yani pazar yerleri üzerinden satış yapılırken birileri bunlar üzerinden mallarını satıyor. Dört satış, tek fatura yani tek fatura numarasıyla satma... Bazı böyle kayıt dışılıklar oluyor ama bunun yanı sıra şuna da rastlıyoruz: Hasılatı gizlememesine rağmen sahte belge kullanarak bazı alanlarda kârını aşındırabiliyor; tabii, bu hepsi için geçerli değil, bazı alanlarda” diye konuştu.

1 OCAK 2025’TE BAŞLAYACAK

Bayrakdar, bu düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinde doğrudan başlayacağını ve ön vergileme oranını Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceğini söyledi. Bayrakdar, “300 bin mükellef var orada, onlara bir zarar vermiyor bu. Yani, 100 lira alacaksa belki 97 lira alacak, 98 lira alacak, 2 lirası orada kalacak” dedi.

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Milletvekillerinin “E-ticaret platformu vergi sorumlusu oluyor” çıkışına Bayraktar “aynen” karşılığını verdi.

SIRADA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK OFİSLERİ VAR

Bayrakdar, inşaat ve onarım sektörleri için zaten uygulanmakta olan ön vergilendirme düzenlemesini mühendislik ve mimarlık hizmetlerine de uyarlamayı düşündüklerini dile getirdi. Bayrakdar “E-ticaretten sonra da kapsam içine almayı düşündüklerimiz daha çok böyle biraz giderlerini şişiren, mesela mühendislik hizmetleri, mimarlık hizmetleri var… Aslında KDV tevkifatı olduğu gibi ciddi bir güvenlik meselesi bu. Büyük firmaların işine gelmiyor onlara yük getirecek biraz” dedi.