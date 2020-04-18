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Ekonomi
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İnternet alışverişinde dolandırıcılara dikkat

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
İnternet alışverişinde dolandırıcılara dikkat
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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), vatandaşları virüs günlerinde internet alışverişlerinde kandırılmamaları konusunda uyardı.

Dolandırıcılık olaylarının arttığına dikkat çeken TÜKODER Genel Sekreteri Onur Cingil, özetle şöyle uyardı: “Tüketicilerin en çok düştüğü tuzak sosyal medya hesaplarında reklam olarak düşen yerlerden bir ürün almaları ya da bilmedikleri bir siteden ürün alınması sonrasında ya istenen ürünün gelmemesi ya da hiç ürün gelmemesi gibi sonuçlar. Her ne kadar bu hukuksuzluklar kolaylıkla tespit edilse ve tüketici haklı çıksa da muhatabın bulunamaması, adres telefonun olmaması ya da var olan yerlerde bu satıcının bulunmaması en çok karşılaşılan ve tüketicinin çaresiz kaldığı durumlar oluyor.” Tüketicinin 14 günlük herhangi sebep göstermeksizin cayma hakkı olduğunu belirten Cingil, “Bu hak sözlü olarak satıcıya iletilebilir fakat en güvenli yol, yazılı başvuru. Her türlü hukuki başvuru süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durmuş olması bir hak kaybı doğurmayacak. Vatandaş virüs nedeniyle evden çıkamasa, mail ile iade hakkı kullanılamayacaksa da kaygılanmamalı. Virüsün etkileri kalktığında bu haklarını kullanabilecekler. Her türlü hukuki başvuru süresi 30 Nisan 2020 tarihinden sonra başlayarak 7 gün ek süre olarak kararlaştırıldı” diye konuştu.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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