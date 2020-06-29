Intercity'den 30 yıllık rekor

Araç kiralama şirketi Intercity, 2020 yılının Haziran ayındaki performansıyla, kuruluşundan bu yana en yüksek performans sonuçlarını elde etti. 2020 yılının ilk 6 ayında 2 milyar TL’lik yatırımla, 8 bin 400 araç siparişi verdiklerini ifade eden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Hem filo kiralama tarafında yaptığımız anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz teslimatlar, hem de tüketicilerin bekleyen ikinci el otomobil taleplerine karşılık verme gücümüz 30 yıllık bir rekoru da beraberinde getirdi. Bu başarının arkasındaki en önemli etken müşterilerimizin bize duyduğu güven” dedi.

2020 yılının sonunda toplam 20 bin adetlik araç alımı yapacaklarını söyleyen Vural Ak, “Yılın başında verdiğimiz 8 bin 400 araçlık siparişin yarısını plakaladık ve müşterilerimize teslim ediyoruz. Kalan yarısı ise pandemi sürecinden ötürü Temmuz ve Ağustos aylarında teslim edilecek. 2020 yılı sonunda ulaşacağımız 20 bin adetlik satın alma rakamıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük otomobil alımını, tamamen yerli bankalar ve öz kaynaklarımız ile gerçekleştiriyoruz” dedi.



'1 MİLYAR TL’LİK İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI YAPTIK'



Ak, “Pandemi döneminden önce sipariş ettiğimiz sıfır araçların teslimatlarının yapılması, bizim de bu dönemde yapmış olduğumuz çok büyük filo anlaşmalarını hızlıca hayata geçirmemizi sağladı. Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan şirketlerin çoğunluğu filo kiralamasında bizi tercih ediyor. Bu büyük kurumlar bu dönemde çalışanları için yaptıkları filo anlaşmalarının, onların sağlığı için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha test etmiş oldular. Ayrıca son tüketici de otomobil sahibi olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladı. Otomobiller artık bizim dünyamızda sağlıklı yaşamın en önemli parçası haline geldi. Alışverişe, işe, seyahate artık kendi araçlarımızla gidiyoruz. Son 10 yıldır liderliğini yaptığımız ikinci el araç satışlarında da, tüketicilerin bekleyen talebi nedeniyle normalin de üzerinde bir sonuç elde ettik. Yılın ilk 6 ayında bu alandaki ciromuz 1 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü finansal yapımız, 30 yıllık süreçte oluşturduğumuz güven ve hizmet anlayışımız bu sonuçlara imkan tanıdı. 2020 yılının kalanında da Intercity olarak başarılı sonuçların devam edeceğini, yılı hedeflerimize uygun şekilde, hatta üzerinde rakamlarla tamamlayacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.