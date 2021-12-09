‘Instagram hesabım çalındı, yardım edin’

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‘WE Are Social’ ve ‘Hootsuitein’ın birlikte yayımladığı 2021 raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 59’u internet kullanıcısı ve bu kullanıcıların (4.20 milyar kişi) yüzde 53’ü düzenli olarak sosyal medya kullanıyor. Aynı raporun sonuçlarına göre, Facebook ve YouTube’un ardından en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başındaysa Instagram geliyor. Dünyanın en çok kullandığı uygulamalardan Instagram’da şu sıralar güvenlik sorunları Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında geliyor. Şikâyetvar verilerine göre, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da son 11 ayda şikâyetler yüzde 224 arttı. Şikâyetlerin ana konusu çalınan hesaplar ve Instagram tarafında ulaşılamayan müşteri temsilcileri oldu.

1.5 MİLYON KEZ ARATILDI

2020’de platform üzerinden Instagram ile ilgili toplam 536 bin 136 arama gerçekleştirilirken 2021de bu sayı 1 milyon 527 bine yükseldi. Böylece yıllık trafik artış oranı yüzde 185 artış gösterdi. Mayıs ayı, ziyaretlerin zirve yaptığı ay oldu. Bu ayda ziyaretler yüzde 270 arttı. Verilere göre, geçen yılın ilk 11 ayıyla kıyaslandığında 2021’in aynı dönemine göre Instagram şikâyetleri yüzde 224 arttı. 3 bin 547 olan şikâyet sayısı 9 bin 249’a yükseldi. 2021’de şikâyet artışının en yoğun yaşandığı aysa mayıs oldu. Bir önceki yılın mayıs ayıyla 2021’in mayıs ayı karşılaştırıldığında şikâyetlerin yüzde 262 arttığı gözlemlendi. Bir önceki yılın aynı dönemiyle son 3 aylık şikâyet artışları incelendiğindeyse şikâyetler yüzde 101 arttı.

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‘HESABIM ÇALINDI’

Instagram'da en çok şikâyet edilen konular ise şöyle sıralandı: Hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması. Hesaba giriş yapamama. Bazı özelliklerin kullanılamaması (Reels, müzik ekleme vs.). Hesabın bazı uygulamalara kısıtlanması (canlı yayın, takip engeli vs.) Hesabın haksız ve nedensiz kapatılması. Süresi dolduğu halde engelin/kısıtlamanın kalkmaması. Kişi adına bilgi olmadan sahte/fake hesap açılması. Çok sık akış yenilenemedi hatası almak. Hesabın eski sürümde kalıp güncelleme gelmemesi.

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‘YARDIM MASASI İLE SONUCA ULAŞILAMIYOR’

Instagram yardım masasının hiçbir sonuca varamadığını söyleyen bir kullanıcı, “Instagram hesabım çalındı, e-posta ve telefon numaramı değiştirdikleri için hiçbir şekilde giriş yapamıyorum ve insanlara benmişim gibi mesajlar atılıyor. Instagram yardım masası hiçbir sonuca varmıyor” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, “Instagram hesabım dolandırıcılar tarafından hacklendi. Mail ve telefon numaram da değiştirilmiş. Instagram yardım merkezi sadece bilgi veriyor” dedi.

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‘BİLGİLERİMİ DEĞİŞTİRDİLER’

Başka bir Instagram kullanıcısı ise şunları söyledi: “Instagram hesabım çalındı. O kadar şikâyet etmeme rağmen Instagram, hesabımı kapatmadı. Şu an hesabım art niyetlilerin elinde fotoğraflarımı kullanarak milleti yanıltıyorlar benim adımla.” Diğer bir şikâyet ise şöyleydi: “Instagram hesabım çalındı. Bilgilerimi değiştirdikleri için giriş yapamıyorum. Adıma dolandırıcılık belgesi paylaşıyor. Şikâyet ettirmeme rağmen hâlâ kapatılmadı. Acil kapatılmasını ya da geri alabilmek için yardım rica ederim. Mail adresime dolandırıcılık yapan kişinin telefon numarası gelmiş bu numarayı nasıl şikâyet edebilirim?”

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‘BENİM ADIMLA İNSANLARI DOLANDIRIYORLAR’

Yaşadığı sorunu anlatan bir başka kullanıcı ise “Hesabım çalındı ve ben kimseye derdimi anlatamıyorum. Instagram ile iletişim yok. Mail adreslerine yazıyorum, geri dönüş yok. Hesabımı nasıl dolandırıcıların elinden geri alabilirim bunu bilmiyorum. Hesabımı çalan şahıslar benim hesabımdan kumardan para kazandım, sende istersen yaz diye millete yazıyormuş” dedi. Instagram ile ilgili kullanıcılardan gelen diğer şikâyetler ise şöyle oldu:

“Hesabımdaki arkadaşlarımı dolandırmaya çalışıyorlar. Instagram sayfamı geri istiyorum e-posta ve telefon numaralarım değiştirilmiş. Şu an giriş yapamıyorum. Şikâyet ediyoruz ama kapanmıyor. Mesaj atma ve dolandırma vb şeylerden korkuyorum lütfen yardımcı olun.”